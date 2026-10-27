Как превратить старый роутер в усилитель сигнала Wi-Fi: все очень просто

После переезда в новое жилье или обустройства домашнего офиса может выясниться, что в какой-то комнате Wi-Fi почти не ловит. У обычного роутера ограниченный радиус действия, а сигнал не всегда способен преодолеть большую площадь дома, необычную планировку, толстые стены и другие препятствия. В результате возникают так называемые мертвые зоны, где интернет работает медленно или вовсе пропадает.

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Для решения этой проблемы существуют mesh-системы – сети с несколькими точками доступа, которые помогают равномернее распределить Wi-Fi по всему дому. В отличие от обычного роутера, к которому подключаются все устройства, mesh-система использует несколько взаимосвязанных узлов. Однако оборудование для них может стоить недешево. Впрочем, для создания такой системы можно использовать не новый гаджет, а старый роутер. Каким требованиям он должен соответствовать и как собрать такую систему, рассказало издание ZDNet.

Как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi

Прежде чем покупать новое оборудование, стоит проверить, не остался ли дома старый роутер. Его также можно одолжить у знакомых, если они больше им не пользуются. Однако не каждое устройство подойдет для такой задачи.

Роутер не должен быть слишком старым. Желательно, чтобы он поддерживал Wi-Fi 5 (802.11ac) или более новую версию стандарта. Устаревшее оборудование может существенно ограничивать скорость соединения.

Желательно, чтобы он поддерживал Wi-Fi 5 (802.11ac) или более новую версию стандарта. Устаревшее оборудование может существенно ограничивать скорость соединения. Нужна соответствующая функция. Лучше всего, если в настройках есть режим точки доступа (AP), моста (bridge) или повторителя (repeater). Проверить совместимость можно в меню устройства или с помощью поиска в интернете по названию производителя и модели.

Лучше всего, если в настройках есть режим точки доступа (AP), моста (bridge) или повторителя (repeater). Проверить совместимость можно в меню устройства или с помощью поиска в интернете по названию производителя и модели. Необходимо позаботиться о безопасности. Старые роутеры, которые больше не получают обновлений прошивки и системы безопасности, могут иметь уязвимости. Перед использованием проверьте, поддерживает ли производитель устройство и не истек ли срок его эксплуатации. Если роутер соответствует этим требованиям, можно переходить к настройке.

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Включите старый роутер и сбросьте настройки до заводских

Сначала подключите устройство к питанию и найдите на корпусе кнопку или отверстие для сброса настроек. Обычно для этого нужен тонкий предмет, например скрепка или зубочистка.

Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее примерно 15-30 секунд. Когда индикаторы роутера начнут мигать, это обычно свидетельствует о том, что процедура прошла успешно. После этого устройство вернется к заводским настройкам, и его можно будет настроить заново.

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Обновите прошивку роутера

В зависимости от производителя, модели и возраста устройства обновление можно выполнить через мобильное приложение или панель администратора. Для доступа к ней обычно используют браузер и подключаются к роутеру через Wi-Fi или Ethernet-кабель.

Адрес панели управления зависит от производителя. Это может быть IP-адрес вроде "192.168.0.1" или специальный адрес, например tplinkwifi.net, asusrouter.com или routerlogin.net. Данные для входа часто указаны на наклейке снизу или на задней панели устройства.

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После входа откроется главное меню настроек. Некоторые роутеры предлагают мастер первоначальной настройки, который помогает пройти основные шаги. Если возникнут трудности, можно воспользоваться официальными инструкциями производителя или видеоуроками.

Измените пароль

Во время настройки обязательно установите новый пароль администратора. Использование стандартных учетных данных представляет угрозу безопасности, особенно на старых устройствах, где логином может быть "admin", а пароль – простым и предсказуемым.

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Выберите сложный пароль, который трудно угадать. Не используйте очевидные комбинации или данные, которые легко найти в открытом доступе.

Включите режим расширения Wi-Fi

Есть два основных способа использовать старый роутер для улучшения покрытия: подключить его кабелем в качестве точки доступа или настроить беспроводной режим повторителя. Первый вариант обычно обеспечивает более быстрое и стабильное соединение, а второй удобнее, если проложить кабель невозможно.

Если роутер поддерживает режим точки доступа (AP), выберите его в настройках. Затем соедините старое устройство с основным роутером кабелем Ethernet и разместите его в нужной части дома.

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В некоторых моделях нужно дополнительно вручную отключить DHCP – функцию, которая автоматически назначает IP-адреса устройствам. Также может понадобиться установить для старого роутера статический IP-адрес, который еще не используется в домашней сети. Он должен относиться к той же подсети, что и адрес основного роутера, но находиться вне диапазона адресов, которые тот автоматически назначает другим устройствам.

Эти параметры могут быть доступны в мастере настройки или в расширенном меню сетевых подключений. Точный порядок действий зависит от модели роутера.

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Если роутеры соединяются вручную, обычно нужно использовать LAN-порты, а не WAN-порт старого устройства. Во встроенном режиме точки доступа правила могут отличаться: некоторые модели позволяют подключение через WAN или LAN. Если назначение портов не указано на корпусе, проверьте инструкцию к конкретной модели.

После правильной настройки старый роутер будет работать как дополнительная точка доступа и расширит зону покрытия Wi-Fi.

Если нет возможности проложить кабель

В таком случае проверьте, поддерживает ли роутер беспроводной режим повторителя (repeater). Если да, включите его и укажите название основной сети Wi-Fi (SSID) и пароль от нее. В этом режиме старый роутер будет принимать сигнал от основного устройства и передавать его дальше. Если правильно выбрать место, это поможет устранить мертвые зоны и обеспечить доступ к интернету там, где раньше сигнал был слабым. Однако беспроводной повторитель может уступать проводной точке доступа по скорости и стабильности соединения.

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Выберите правильное место для старого роутера

Если устройство работает в режиме повторителя, его стоит расположить примерно посередине между основным роутером и зоной, где нужно улучшить сигнал. При этом оно должно получать достаточно сильный сигнал от основной сети, иначе качество соединения будет низким.

Если используется кабель Ethernet, разместите роутер так, чтобы кабель мог дотянуться до нужной точки без чрезмерного натяжения. В любом случае поблизости должна быть розетка для питания устройства.

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Чтобы найти лучшее место, проверьте скорость интернета в разных точках дома. Для этого можно воспользоваться, например, сервисом Speedtest.net. Сравнение результатов поможет оценить, где дополнительная точка доступа обеспечивает лучшее покрытие.

Часто задаваемые вопросы

Чем точка доступа отличается от повторителя?

Основное различие заключается в способе получения интернет-сигнала. Точка доступа подключается к основному роутеру с помощью Ethernet-кабеля и передает Wi-Fi в другую часть дома. Повторитель работает без провода: он принимает сигнал основной сети и ретранслирует его дальше. Оба варианта помогают улучшить покрытие, но беспроводной повторитель может снижать скорость и стабильность соединения.

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Обязательно ли нужен Ethernet-кабель, чтобы использовать старый роутер для расширения Wi-Fi?

Нет. Если роутер поддерживает режим беспроводного повторителя, его можно настроить без кабеля. Однако проводное подключение обычно надежнее и быстрее, чем передача сигнала между двумя роутерами через Wi-Fi.

Безопасно ли пользоваться старым роутером, который больше не получает обновлений прошивки?

Это нежелательно. Устройства без обновлений безопасности могут содержать уязвимости, которыми способны воспользоваться злоумышленники. Например, роутер могут превратить в часть ботнета или использовать для вмешательства в домашнюю сеть и перехвата интернет-трафика.

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Если устройство не поддерживает как минимум WPA2, его, скорее всего, уже не стоит использовать для создания безопасной сети. Даже при наличии WPA2 важно учитывать, получает ли роутер обновления безопасности.

Можно ли объединять роутеры разных производителей?

Да, в большинстве случаев это возможно. Для расширения покрытия не обязательно использовать устройства одной марки. Главное, чтобы они поддерживали совместимые сетевые стандарты и необходимые режимы работы.

Можно ли вместо старого роутера приобрести специальный усилитель Wi-Fi?

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Да. Отдельный усилитель сигнала или Wi-Fi-ретранслятор может стать более простым решением, если не хочется тратить время на настройку старого оборудования. Такие устройства продаются в интернет-магазинах, а самые дешевые модели стоят примерно от 20 долларов. Перед покупкой стоит проверить совместимость с имеющимся роутером.

Стоит ли все-таки купить mesh-систему?

Если самостоятельная настройка сети кажется слишком сложной или нет желания экспериментировать со старым оборудованием, mesh-система может стать более удобным вариантом. Она особенно уместна в таких случаях:

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Нет возможности проложить Ethernet-кабель. Например, в арендованном жилье нельзя сверлить стены или менять отделку.

Например, в арендованном жилье нельзя сверлить стены или менять отделку. Нужно покрыть большую площадь. Mesh-система помогает распределить сигнал в просторном доме или жилье с несколькими этажами.

Mesh-система помогает распределить сигнал в просторном доме или жилье с несколькими этажами. Есть отдельный домашний офис. Например, интернет нужен в рабочем помещении во дворе, на расстоянии от основного дома.

Например, интернет нужен в рабочем помещении во дворе, на расстоянии от основного дома. К сети подключено много устройств. Несколько точек доступа могут снизить нагрузку на отдельные участки сети и риск возникновения узких мест.

Ранее OBOZ.UA объяснял, зачем нужен USB-порт на роутере – чем он может быть полезен.