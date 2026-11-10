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Как превратить старый монитор компьютера в телевизор: все очень просто

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
243
Как превратить старый монитор компьютера в телевизор: все очень просто
Компьютерный монитор можно превратить в экран для просмотра кино и телевидения. Источник: Pexels

Если вы пользуетесь стационарным компьютером и не так давно обновили его конфигурацию, в частности за счет нового монитора, вполне вероятно, что старый до сих пор просто стоит у вас дома без дела. Или же вы просто хотите получить больше пользы от имеющихся дисплеев.

Как бы то ни было – для вас есть хорошая новость: старый монитор можно превратить в телевизор с доступом к эфирным каналам или отдельный экран для просмотра стриминговых сервисов. Для этого понадобится всего несколько простых шагов и, возможно, вещи, которые уже есть у вас дома. Главное условие – у монитора должен быть хотя бы один HDMI-вход. Если в нем нет встроенных динамиков, Bluetooth или стандартного аудиоразъема 3,5 мм, можно найти и недорогие способы решить проблему со звуком. Как собрать телевизор из компьютерного монитора, рассказало издание ZDNet.

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Стриминговые сервисы и физические носители

Самый быстрый и простой способ дать старому монитору вторую жизнь – подключить устройство для просмотра стриминговых сервисов, например Amazon Fire TV Stick или Roku Ultra. Если, конечно, такая функция доступна в вашей стране. Достаточно вставить такой гаджет в один из свободных HDMI-портов на задней панели монитора и включить оба устройства – и можно пользоваться любимыми приложениями.

Однако сначала стоит проверить, поддерживает ли монитор технологию защиты цифрового контента High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Без нее могут возникнуть проблемы с воспроизведением защищенных авторским правом фильмов и сериалов.

Если вы собираете коллекцию фильмов, чтобы меньше зависеть от стримингов, компьютерный монитор также может стать отличным отдельным экраном для просмотра кино. Для этого нужно лишь подключить DVD- или Blu-ray-проигрыватель к HDMI-порту и выбрать фильм. Даже многие старые мониторы поддерживают разрешение как минимум 1080p и частоту обновления 60 Гц. Поэтому качество изображения будет как минимум не хуже, чем у недорогих моделей смарт-телевизоров.

Как превратить старый монитор компьютера в телевизор: все очень просто

Со старого монитора можно независимо смотреть контент, если иметь необходимые для этого гаджеты. Источник: Pexels

Цифровые тюнеры

Телевизионные антенны подключаются через RF-разъем, но напрямую подключить их к монитору не получится: в нем нет встроенного цифрового тюнера. Однако эту проблему можно решить с помощью отдельной приставки с цифровым тюнером. Она позволит смотреть бесплатные каналы эфирного телевидения.

Поскольку для таких каналов не используется защита HDCP, вероятность беспрепятственно смотреть новости, спортивные трансляции и любимые передачи будет выше. Некоторые подобные устройства также позволяют записывать и сохранять видео, чтобы не пропускать новые эпизоды любимых программ.

Как организовать звук

Даже если в мониторе нет встроенных динамиков, обеспечить качественный звук после превращения его в телевизор несложно. Если вы выбрали устройство для стриминга или сам монитор поддерживает Bluetooth, к нему можно подключить беспроводную колонку. Это позволит получить чистый звук высокого качества.

Если же вместо приложений вы решили смотреть эфирное телевидение, можно купить недорогие компьютерные колонки. Их будет вполне достаточно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно использовать старую флешку – 5 полезных способов.

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