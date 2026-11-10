Как превратить старый монитор компьютера в телевизор: все очень просто

Если вы пользуетесь стационарным компьютером и не так давно обновили его конфигурацию, в частности за счет нового монитора, вполне вероятно, что старый до сих пор просто стоит у вас дома без дела. Или же вы просто хотите получить больше пользы от имеющихся дисплеев.

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Как бы то ни было – для вас есть хорошая новость: старый монитор можно превратить в телевизор с доступом к эфирным каналам или отдельный экран для просмотра стриминговых сервисов. Для этого понадобится всего несколько простых шагов и, возможно, вещи, которые уже есть у вас дома. Главное условие – у монитора должен быть хотя бы один HDMI-вход. Если в нем нет встроенных динамиков, Bluetooth или стандартного аудиоразъема 3,5 мм, можно найти и недорогие способы решить проблему со звуком. Как собрать телевизор из компьютерного монитора, рассказало издание ZDNet.

Стриминговые сервисы и физические носители

Самый быстрый и простой способ дать старому монитору вторую жизнь – подключить устройство для просмотра стриминговых сервисов, например Amazon Fire TV Stick или Roku Ultra. Если, конечно, такая функция доступна в вашей стране. Достаточно вставить такой гаджет в один из свободных HDMI-портов на задней панели монитора и включить оба устройства – и можно пользоваться любимыми приложениями.

Однако сначала стоит проверить, поддерживает ли монитор технологию защиты цифрового контента High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Без нее могут возникнуть проблемы с воспроизведением защищенных авторским правом фильмов и сериалов.

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Если вы собираете коллекцию фильмов, чтобы меньше зависеть от стримингов, компьютерный монитор также может стать отличным отдельным экраном для просмотра кино. Для этого нужно лишь подключить DVD- или Blu-ray-проигрыватель к HDMI-порту и выбрать фильм. Даже многие старые мониторы поддерживают разрешение как минимум 1080p и частоту обновления 60 Гц. Поэтому качество изображения будет как минимум не хуже, чем у недорогих моделей смарт-телевизоров.

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Цифровые тюнеры

Телевизионные антенны подключаются через RF-разъем, но напрямую подключить их к монитору не получится: в нем нет встроенного цифрового тюнера. Однако эту проблему можно решить с помощью отдельной приставки с цифровым тюнером. Она позволит смотреть бесплатные каналы эфирного телевидения.

Поскольку для таких каналов не используется защита HDCP, вероятность беспрепятственно смотреть новости, спортивные трансляции и любимые передачи будет выше. Некоторые подобные устройства также позволяют записывать и сохранять видео, чтобы не пропускать новые эпизоды любимых программ.

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Как организовать звук

Даже если в мониторе нет встроенных динамиков, обеспечить качественный звук после превращения его в телевизор несложно. Если вы выбрали устройство для стриминга или сам монитор поддерживает Bluetooth, к нему можно подключить беспроводную колонку. Это позволит получить чистый звук высокого качества.

Если же вместо приложений вы решили смотреть эфирное телевидение, можно купить недорогие компьютерные колонки. Их будет вполне достаточно.

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