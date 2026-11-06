Как мгновенно освободить место на iPhone, не удаляя ни одной фотографии

Свободное место в хранилище iPhone всегда заканчивается в самый неподходящий момент. И первой реакцией владельца, как правило, становится поспешное удаление фотографий или приложений.

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Но на самом деле совсем не обязательно избавляться от дорогих сердцу снимков или платить за дополнительное хранилище, чтобы освободить несколько гигабайтов на гаджете. Несколько полезных встроенных настроек помогут вернуть свободное место, не удаляя ничего важного. Издание Tom’s Guide рассказало о двух лучших способах избавиться от постоянных предупреждений о нехватке памяти.

Оптимизируйте хранение фотографий

Фото и видео высокого качества – едва ли не главные виновники того, что память телефона быстро заполняется. Если снимать видео в формате 4K, всего одна минута записи может занять почти полгигабайта во внутреннем хранилище устройства.

Вместо того чтобы вручную просматривать всю фототеку и удалять снимки, можно поручить эту работу самому смартфону. Откройте "Настройки", перейдите в раздел "Приложения", выберите "Фото" и убедитесь, что функция "Фото iCloud" включена. После этого нажмите "Оптимизировать хранилище iPhone".

Благодаря этой функции на телефоне будут храниться уменьшенные копии фотографий и видео, а оригиналы в полном разрешении переместятся в iCloud. Когда вы откроете нужный файл, смартфон при необходимости загрузит его оригинал.

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Выгрузите ненужные или объемные приложения

У многих из нас на телефоне накапливаются приложения, которыми мы пользуемся крайне редко. Например, программы для хранения посадочных талонов, оплаты парковки или мобильные игры, которые не открывали уже несколько недель.

В таком случае пригодится функция выгрузки приложений. Она позволяет освободить место, не теряя личных данных. Откройте "Настройки", перейдите в раздел "Основные", а затем – "Хранилище iPhone". Там приложения будут упорядочены по объему занимаемой памяти – от самых больших до самых маленьких. Выберите те, которые вам сейчас не нужны, и нажмите "Выгрузить приложение".

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В результате само приложение будет удалено с телефона, но ваши данные, настройки и учетные записи останутся. Когда программа снова понадобится, достаточно будет нажать на серую иконку облачка на главном экране – и она загрузится повторно.

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