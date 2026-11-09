Как можно использовать старую флешку: 5 полезных способов

USB-флешки уже не такие популярные, как раньше. И это вполне понятно, учитывая, насколько удобнее хранить свои данные в облаке или использовать стриминговые сервисы для развлечений. Если же возникает потребность в дополнительном портативном хранилище, чаще выбирают карты microSD или внешние SSD-накопители, а не обычные флешки.

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Однако если дома остался USB-накопитель, не стоит оставлять его без дела. Его возможности гораздо шире, чем просто перенос файлов между гаджетами. Более того, есть один способ использования флешки, о котором стоит позаботиться каждому уже сейчас, если есть такая возможность. Подробнее обо всем рассказало издание Pocket Lint.

Создание загрузочной флешки с Windows или macOS

Постоянно пользоваться Windows 11 или macOS Tahoe, запущенными с USB-флешки, было бы неудобно. Ведь твердотельные накопители M.2, которыми оснащено большинство современных компьютеров, работают намного быстрее. Однако в качестве запасного варианта операционная система на флешке может стать настоящим спасением.

Позаботиться о создании такого носителя лучше заранее, не дожидаясь поломки компьютера. Если основная операционная система повредится или перестанет запускаться, резервная версия поможет открыть инструменты для восстановления программного обеспечения, повторной установки ОС и спасения важных файлов. Создание загрузочной флешки требует определенных действий как в Windows, так и на Mac, поэтому для этого стоит воспользоваться официальными инструкциями Microsoft и Apple. Если же компьютер уже не загружается и остановился на экране BIOS/UEFI, самостоятельно решить проблему может быть сложно – тогда придется обратиться за помощью к специалисту.

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Хранение музыки для прослушивания в автомобиле без интернета

В поездках удобно пользоваться стриминговыми музыкальными сервисами: они предлагают огромные каталоги композиций, а в большинстве современных автомобилей предусмотрено голосовое управление воспроизведением. Однако лучшие платформы требуют ежемесячной оплаты, а без доступа к интернету даже самая большая музыкальная библиотека становится недоступной. Один из вариантов решения этой проблемы – заранее загрузить любимые композиции. Для этого можно воспользоваться флешкой, подключив ее к USB-разъему на панели автомобиля.

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Правда, сначала нужно убедиться, что машина вообще поддерживает воспроизведение музыки с USB-накопителей. Это можно проверить в инструкции к автомобилю или самостоятельно посмотреть настройки мультимедийной системы. Также стоит учитывать, что для воспроизведения, скорее всего, придется использовать встроенное программное обеспечение автомобиля, а не Apple CarPlay или Android Auto. Отдельно нужно выяснить, какие форматы аудиофайлов поддерживает система. Некоторые автомобили не умеют работать со списками воспроизведения, поэтому придется перемешивать всю музыкальную коллекцию. После этого можно формировать собственную библиотеку: загружать композиции, упорядочивать их, добавлять информацию об исполнителях и альбомах и копировать на флешку. На это может уйти несколько дней или даже недель – независимо от того, получаете ли вы музыку легально или другими способами.

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Использование флешки в качестве ключа безопасности

Для большинства пользователей USB-ключ безопасности может оказаться излишним решением, даже если речь идет о защите доступа к онлайн-банкингу. Обычно для этого достаточно уникального сложного пароля. К тому же физический ключ нужно постоянно иметь при себе. Если его потерять, это как минимум создаст неудобства, а в худшем случае можно потерять доступ к важным учетным записям. Поэтому не стоит привязывать такое устройство к сервисам, которыми нужно иметь возможность пользоваться где угодно и когда угодно.

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Для создания собственного USB-ключа существуют специальные программы. Один из популярных вариантов – USB Raptor, с помощью которого можно блокировать и разблокировать компьютер с Windows. Программа обладает довольно широкими возможностями: в частности, позволяет настроить синхронную разблокировку нескольких компьютеров в локальной сети. Также в ней можно предусмотреть альтернативный способ входа с помощью пароля. Это несколько снижает уровень защиты, но поможет избежать проблем, если флешка потеряется.

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Защита важных документов

Некоторые документы настолько важны, что их стоит не просто хранить в цифровом виде, но и создавать несколько резервных копий. Речь, например, о паспорте, водительском удостоверении, карточке социального страхования и свидетельстве о рождении. Владельцам бизнеса также важно позаботиться о резервных копиях юридических документов и записей о финансовых операциях, чтобы не потерять их в случае повреждения жесткого диска из-за затопления или пожара. Конечно, государственные учреждения часто требуют именно оригиналы документов на бумаге, однако фотографии и сканированные копии помогут быстро найти необходимые сведения, в том числе номера документов.

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Для действительно важной информации стоит создавать как минимум три копии: одну хранить на компьютере, вторую – на USB-накопителе, третью – в облачном хранилище. При этом нужно позаботиться о защите этих файлов от посторонних. Все резервные копии, независимо от того, хранятся ли они на флешке или в облаке, должны быть надежно зашифрованы. Для этого можно воспользоваться бесплатными программами, например VeraCrypt. Облачная копия особенно важна в экстренных ситуациях: во время эвакуации может просто не быть времени, чтобы взять с собой флешку.

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Создание собственной библиотеки ретроигр

Многие поклонники ретроигр пользуются ROM-файлами – цифровыми копиями игр, созданными с оригинальных картриджей. Благодаря этому можно собрать целую портативную библиотеку, которую легко переносить между разными эмуляторами и устройствами. Если все игры уже записаны на флешку, не придется каждый раз передавать их через беспроводное соединение, например на Steam Deck или Raspberry Pi.

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Однако здесь есть важный нюанс – законность использования таких файлов. Сами эмуляторы обычно не нарушают законодательство, а правовой статус ROM-файлов остается неоднозначным, даже если пользователь владеет оригинальным экземпляром игры. Поэтому тем, кто хочет избежать юридических проблем, стоит заранее ознакомиться с законодательством своей страны. Один из относительно безопасных вариантов – ограничиться так называемыми abandonware, то есть играми, которые больше не продаются. Издатели обычно не слишком беспокоятся о распространении таких проектов, а некоторые компании, которые их выпускали, давно прекратили существование.

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