Некоторые владельцы смартфонов перезагружают свои гаджеты регулярно, некоторые – не делают этого вообще. Но есть ли от этой процедуры реальная польза?

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Как пишет издание Chip, хотя общей единой рекомендации регулярно перезагружать смартфон не существует, периодический перезапуск действительно может быть весьма полезен. Во время так называемого "мягкого сброса" (Soft Reset) операционная система полностью завершает свою работу, а все активные программы закрываются. Также разрываются соединения с Wi-Fi и SIM-картой, а оперативная память очищается. Таким образом можно устранить определенные баги или другие сбои в работе.

Перезагрузка также помогает полностью закрыть приложения, работающие в фоновом режиме, которые разряжают аккумулятор и снижают производительность вашего смартфона. То есть после нее устройство действительно может начать работать быстрее.

Перезагрузка смартфона: когда она действительно помогает

Если вы загружаете на телефон обновление, устройство, как правило, перезагружается автоматически. И это вполне логично.

Также перезапуск может помочь восстановить нормальную работу смартфона, если с ним возникли проблемы. Например, если зависли какие-то приложения или экран стал плохо реагировать на прикосновения.

Поэтому выключить и снова включить телефон раз в неделю точно не помешает. Это общий совет, однако ставить для этого еженедельное напоминание в календаре не обязательно.

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В то же время гарантии того, что ваш телефон точно начнет работать лучше после перезагрузки, тоже никто не даст. Дело в том, что многие приложения снова запускаются автоматически сразу при включении смартфона, поскольку у них есть разрешение на работу в фоновом режиме. Такая фоновая активность часто просто необходима – например, когда пользователи хотят регулярно получать уведомления о сообщениях или погоде.

Важно: регулярно устанавливайте обновления ПО

Упомянутые ранее обновления программного обеспечения – это отличный повод для того, чтобы ваш смартфон время от времени проходил полную перезагрузку. Таким образом вы убиваете сразу нескольких зайцев: ведь помимо указанных преимуществ обычной перезагрузки, обновления ПО обычно обеспечивают большую стабильность операционной системы и устраняют уязвимости в системе безопасности.

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