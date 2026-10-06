Отключите прямо сейчас: какая функция незаметно разряжает ваш iPhone

Несмотря на то, что в последние годы Apple вывела свои iPhone на невероятный технический уровень, проблемы с аккумулятором остаются их вечной болячкой. Продержаться целый день без подзарядки бывает непросто даже с последними флагманами.

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Одной из главных причин быстрого разряда является функция, которая незаметно работает в фоновом режиме, отмечает издание BGR. Она постоянно загружает данные из интернета, даже когда вы активно не пользуетесь гаджетом. Из хороших новостей – этого пожирателя заряда можно отключить и сразу значительно увеличить автономность. При этом вам не придется ограничивать время использования экрана или менять привычки пользования приложениями. О чем же речь? О "Обновлении контента" (Background App Refresh).

Эта функция занимается тем, что в фоновом режиме обновляет информацию в приложениях еще до того, как вы их откроете. Благодаря ей приложение с прогнозом погоды может непрерывно загружать свежий прогноз, а лента социальных сетей – обновлять новые посты, пока телефон просто лежит. Хотя мгновенный доступ к обновленному контенту – это удобно, постоянная загрузка данных значительно разряжает аккумулятор, ведь это немалая нагрузка. Проще говоря, каждый раз, когда приложение обновляет эти данные, оно расходует заряд и ресурсы процессора. Отключение этой функции не остановит работу программ: они просто будут обновляться уже после того, как вы их откроете.

Как отключить фоновое обновление контента на iPhone

Отключить фоновое обновление очень просто, и это займет всего минуту. В меню настроек есть несколько способов это сделать. Для начала откройте меню "Настройки", прокрутите немного вниз и перейдите в раздел "Общие". Там найдите пункт "Обновление контента" и нажмите на него. Вверху страницы вы увидите главный переключатель, отвечающий за работу этой функции.

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Нажав на него, вы увидите три варианта: "Выкл.", "Wi-Fi" и "Wi-Fi и мобильные данные". Выбор варианта "Выкл." полностью отключает функцию для всего смартфона – именно это даст наибольший прирост автономности каждый день. Вариант "Wi-Fi" ограничивает фоновые обновления только временем, когда вы подключены к беспроводной сети: это экономит мобильный трафик, но все равно потребляет энергию. Последний вариант позволяет приложениям обновляться постоянно, независимо от типа подключения – эта настройка установлена по умолчанию, и именно она ответственна за чрезмерный расход заряда.

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Если ваша цель – выжать максимум из батареи, стоит просто отключить этот главный переключатель. После этого система немедленно остановит все ненужные фоновые процессы, и приложения будут "спать", пока вы их не запустите.

Как настроить обновления для максимальной эффективности

Хотя полное отключение этой функции обеспечивает наибольшую экономию заряда, вы можете настроить ее отдельно для каждого приложения. Технически iOS позволяет осуществлять точечное управление: вы можете оставить фоновое обновление включенным для одних приложений и отключить для других. Если вам нравится такой вариант, на главной странице "Обновление контента" приведен весь список приложений, запрашивающих фоновый доступ. Рядом с каждым есть отдельный переключатель, поэтому вам достаточно просто отключить те приложения, которым эта функция не нужна.

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Кстати, приложения социальных сетей – одни из главных "пожирателей" заряда аккумулятора, ведь там постоянно появляется новый контент. Вам определенно стоит подумать о том, чтобы отключить им фоновый доступ. Программы такого типа непрерывно обращаются к серверам в поисках обновлений, разряжая аккумулятор, даже когда они закрыты. И наоборот: оставить функцию активной, например, для навигаторов – хорошая идея, если вам важны своевременные уведомления и точное отслеживание геопозиции.

В итоге гибкая настройка этой функции под каждое приложение вполне оправдывает себя. Так вы сможете найти идеальный баланс между удобством смартфона и продолжительностью его работы от одного заряда. Это удивительно простой трюк, позволяющий получить максимум от своего iPhone.

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