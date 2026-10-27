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Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
453
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
iPhone 16 Pro Max

На iPhone физическую кнопку Action Button можно настроить так, чтобы она обеспечивала быстрый доступ к нескольким полезным командам. Например, с ее помощью можно включать фонарик, записывать голосовые заметки, переводить текст или распознавать музыку.

Об этом пишет издание ZDNET. Автор статьи призналась, что раньше использовала эту кнопку преимущественно для переключения звука звонка. Но советы пользователей Reddit побудили ее поискать другие способы использования Action Button.

Как настроить кнопку

Сначала откройте приложение "Команды" и создайте отдельную папку с командами, которые хотите сделать доступными через Action Button. В нее можно добавить команды для включения фонарика, записи голосовых заметок, перевода текста или запуска Shazam.

Затем перейдите в "Настройки", откройте раздел Action Button и просмотрите доступные варианты, пока не найдете пункт "Команды". Выберите его, а затем укажите созданную папку. После этого нажатие кнопки будет открывать доступ к собранным в ней командам.

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Как настроить кнопку для разных режимов фокусирования

Action Button можно настроить так, чтобы ее функции менялись в зависимости от активного режима фокусирования. Автор статьи использует эти режимы во время работы, сна и тренировок, настраивая команды для разных ситуаций.

Например, она хотела быстро открывать будильники, когда на iPhone активирован режим "Сон". Для этого автор ввела в приложении "Команды" запрос: "Когда включен режим фокусирования "Сон", открой приложение "Часы". В противном случае открой "Карты"".

Второе условие она добавила, чтобы команда выполняла разные действия в зависимости от того, активен ли режим "Сон".

Какие еще действия можно настроить

Apple упростила создание команд: теперь пользователи могут описать нужное действие голосом или текстом, а приложение само настроит условия по принципу "если – то".

Например, в режиме "За рулем" можно настроить запуск навигационного приложения или открытие гаражных ворот по возвращении домой. Во время просмотра телевизора Action Button может открывать пульт Apple TV на iPhone, а в режиме "Фитнес" – запускать приложение для потокового воспроизведения музыки.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему не стоит постоянно пользоваться режимом энергосбережения на смартфоне. Хотя он помогает дольше обходиться без подзарядки, одновременно может снижать производительность устройства и ограничивать работу приложений.

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