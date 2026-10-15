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Это может удивить: о чем предупреждают стрелки возле значка Wi-Fi на смартфоне

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 2,6 т.
Это может удивить: о чем предупреждают стрелки возле значка Wi-Fi на смартфоне
На некоторых Android-смартфонах стрелки возле значка Wi-Fi показывают обмен данными. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

На некоторых смартфонах Android рядом с значком Wi-Fi можно увидеть маленькие стрелки, которые отображают обмен данными через беспроводное соединение. Стрелка вверх означает передачу информации с устройства, а стрелка вниз — её получение. Сами по себе эти индикаторы не свидетельствуют о неисправности, однако в определенных ситуациях могут помочь заметить проблемы с подключением.

Информацию о том, что означают стрелки возле значка Wi-Fi, собрал OBOZ.UA. Такие индикаторы помогают понять, передает ли смартфон данные через беспроводную сеть.

Что означают стрелки возле значка Wi-Fi

Стрелка, направленная вверх, сигнализирует об отправке данных со смартфона. Например, это происходит, когда пользователь загружает фотографии в облачное хранилище или отправляет файлы через мессенджер.

Стрелка вниз, напротив, указывает на получение информации устройством. Такой индикатор может появляться при открытии веб-страниц, загрузке файлов или просмотре видео в интернете.

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Если на экране одновременно отображаются обе стрелки, это означает, что смартфон и отправляет, и получает данные. Это обычный процесс работы сети, ведь многие приложения постоянно обмениваются информацией с серверами в фоновом режиме.

Это может удивить: о чем предупреждают стрелки возле значка Wi-Fi на смартфоне

Что означают стрелки на Android. Источник: Computer Hoy

В то же время стрелки не показывают скорость интернета и не указывают, какое именно приложение использует соединение. Они лишь сигнализируют о передаче данных. К тому же такие индикаторы есть не на всех Android-устройствах: их вид и расположение зависят от производителя смартфона и установленной оболочки.

Также не стоит путать стрелки с полосками уровня сигнала Wi-Fi. Полоски отображают силу принимаемого сигнала, тогда как стрелки показывают активность обмена данными.

Когда стрелки рядом с Wi-Fi могут указывать на проблему

Если веб-страницы не открываются, загрузка останавливается или приложения теряют соединение, индикаторы могут помочь оценить ситуацию. Однако определить причину неисправности только по стрелкам невозможно.

Отсутствие стрелок само по себе не означает, что смартфон сломался или потерял подключение к Wi-Fi. Чаще всего это свидетельствует лишь о том, что в данный момент устройство не передает и не получает данные.

Это может удивить: о чем предупреждают стрелки возле значка Wi-Fi на смартфоне

Смартфон. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Если интернет работает нестабильно, попробуйте открыть другой сайт или выключить и снова включить Wi-Fi в настройках смартфона. Если сигнал слабый, стоит подойти поближе к роутеру.

Кроме того, проверьте, работает ли интернет на других устройствах, подключенных к той же сети. Если проблема возникает только на смартфоне, попробуйте подключиться к другой сети Wi-Fi и перезагрузить устройство. Это базовые рекомендации Google по устранению проблем с беспроводным подключением на Android.

Не следует путать обычную перезагрузку смартфона с сбросом к заводским настройкам, поскольку последнее действие может привести к потере сохраненных данных и настроек. Если же интернет не восстанавливается, стоит обратиться к провайдеру или администратору сети.

Напомним, улучшить покрытие домашней сети Wi-Fi можно с помощью старого смартфона. Его можно использовать в качестве дополнительной точки доступа, чтобы передавать сигнал в места, где основной роутер работает недостаточно эффективно.

Как писал OBOZ.UA, мобильный интернет следует отключать, когда смартфон подключен к Wi-Fi. Это поможет избежать излишнего расхода мобильного трафика, ведь некоторые приложения и системные службы могут продолжать передавать данные через мобильную сеть.

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