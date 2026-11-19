Без света становится труднее работать, поддерживать связь с близкими, пользоваться бытовой техникой и даже получать актуальную информацию. Однако правильно подобранные устройства помогут сохранить хотя бы часть привычного комфорта.

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OBOZ.UA рассказывает, какие три гаджета стоит иметь дома на случай длительных перебоев с электроснабжением. Они различаются возможностями и назначением, но вместе способны обеспечить самые важные бытовые потребности.

Источник бесперебойного питания для интернета

Одной из главных проблем во время отключения света становится отсутствие домашнего интернета. Даже если ноутбук или смартфон заряжены, без питания роутер перестает работать.

Решить эту проблему поможет источник бесперебойного питания (ИБП). Это устройство со встроенным или внешним аккумулятором, которое автоматически обеспечивает подключенное оборудование электроэнергией после исчезновения напряжения в сети.

В зависимости от емкости аккумулятора и потребления оборудования ИБП может поддерживать работу роутера в течение нескольких часов. Это особенно полезно для людей, которые работают дистанционно, учатся онлайн или нуждаются в постоянном доступе к информации.

В то же время важно учитывать, что резервное питание роутера не гарантирует наличия интернета. Для этого оборудование провайдера также должно работать во время отключений. Кроме того, ИБП необходимо подбирать с учетом напряжения и мощности подключенных устройств.

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Повербанк для зарядки смартфонов и других гаджетов

Еще один незаменимый помощник во время отключений – портативный аккумулятор, или повербанк. Он позволяет заряжать смартфоны, наушники, планшеты и другие небольшие электронные устройства без доступа к розетке.

Для повседневных нужд можно рассмотреть модели емкостью от 10 000 мАч. Если же света нет длительное время, более практичным выбором станет повербанк на 20 000–30 000 мАч.

В зависимости от емкости батареи, эффективности зарядки и характеристик смартфона такое устройство может обеспечить несколько подзарядок. Особенно удобны модели с несколькими USB-портами, которые позволяют заряжать разные гаджеты одновременно.

Главные истории дня

Некоторые мощные пауэрбанки также подходят для ноутбуков. Однако для этого необходимо проверить поддержку соответствующей мощности и стандарта зарядки, в частности USB Power Delivery. Главное преимущество пауэрбанка – мобильность. Его можно взять с собой в дорогу, на работу или держать заряженным дома на случай непредвиденных ситуаций.

Портативная зарядная станция для бытовой техники

Если пауэрбанк предназначен преимущественно для небольшой электроники, то зарядная станция способна обеспечивать питание гораздо более мощных устройств.

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Портативная электростанция оснащается аккумулятором большой емкости, розетками переменного тока и разными портами для подключения техники.

В зависимости от характеристик станции к ней можно подключить ноутбук, телевизор, освещение, вентилятор и даже холодильник. Некоторые модели также могут питать совместимое медицинское оборудование, хотя для критически важных приборов необходимо отдельно проверять требования к надежности и непрерывности питания.

Перед покупкой важно оценить два основных параметра:

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Емкость аккумулятора (Вт·ч) – определяет, сколько энергии может накапливать станция и как долго она будет питать технику.

– определяет, сколько энергии может накапливать станция и как долго она будет питать технику. Выходная мощность (Вт) – показывает, какие именно устройства можно подключить и выдержит ли станция их одновременную работу.

Дополнительным преимуществом некоторых зарядных станций является возможность зарядки от солнечных панелей. Это позволяет частично пополнять запас энергии даже при отсутствии централизованного электроснабжения.

В то же время зарядную станцию нельзя подключать к домашней электросети через обычную розетку для питания всего дома. Для этого нужна специально организованная система подключения.

Лучший результат обеспечивает сочетание всех трех устройств. ИБП поможет поддерживать работу интернета, пауэрбанк сохранит заряд мобильных гаджетов, а портативная станция обеспечит электроэнергией бытовую технику. Вместе они позволят значительно легче переживать длительные отключения света.

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