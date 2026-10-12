Так поступают очень часто: ошибка, которая может сломать зарядку вашего телефона

Когда ваш смартфон или какой-либо другой гаджет вдруг начинает плохо заряжаться, вам может прийти в голову идея вставить в разъем для зарядки обычную зубочистку и тщательно там всё почистить. Однако этот простой шаг на самом деле таит в себе риск, о котором мало кто из пользователей задумывается.

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Использование зубочистки действительно помогает удалить мелкую пыль и ворсинки. Более того, в интернете можно найти немало инструкций о том, как именно деревянной зубочисткой вычищать грязь из портов USB-C или Lightning. Между тем такие производители, как Apple, устанавливают гораздо более строгие и консервативные правила ухода за техникой. Издание Maison & Travaux рассказало, как на самом деле следует чистить разъем смартфона, чтобы не повредить его.

Почему чистить порт зарядки зубочисткой — это рискованно

Внутри разъема USB-C или Lightning очень мало свободного места, а крошечные металлические контакты выстроены с точностью до десятых долей миллиметра. Специалисты по ремонту гаджетов отмечают, что эти тонкие пластинки чрезвычайно легко деформируются от малейшего давления, даже если вы используете для этого мягкую зубочистку. Всего одно неосторожное движение зубочисткой может навсегда погнуть контакт, из-за чего зарядка станет нестабильной или вообще прекратится.

Другая проблема, с которой постоянно сталкиваются мастера, заключается в том, что дерево — материал неидеальный. Зубочистка может оставить крошечные щепки, которые намертво застрянут между рядами контактов или на самом дне портов, и извлечь их оттуда без полной разборки устройства уже не удастся. Кроме того, пытаясь вычистить мусор, люди обычно не извлекают его, а лишь глубже заталкивают пыль внутрь. А если попробовать воспользоваться ватной палочкой, к внутренней грязи добавятся ещё и волокна ваты.

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Что рекомендует Apple для очистки порта зарядки

В своей официальной служебной справке от 17 сентября 2026 года, посвященной наушникам AirPods, компания Apple уделяет целый раздел безопасной очистке зарядного чехла. Бренд подчеркивает необходимость удалять посторонние предметы с помощью чистой, сухой и мягкой щеточки, но категорически запрещает вставлять внутрь какие-либо острые предметы, чтобы не повредить хрупкие контакты. Корпорация также настаивает на том, чтобы внутрь разъемов ни в коем случае не попадала жидкость.

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Такая чрезвычайно осторожная позиция заметно отличается от советов в некоторых статьях, где подробно описывается техника очистки грязи зубочисткой с помощью движений вдоль стенок порта. Понятно, что для производителя любое повреждение контактов в результате самостоятельной чистки означает платный ремонт, особенно если у владельца нет расширенной гарантии типа AppleCare+. Отсюда и берутся эти простые ограничения: пользуйтесь только мягкими сухими инструментами и избегайте любых острых предметов внутри разъема.

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Как почистить порт зарядки без зубочистки: правильный метод

Чтобы свести все возможные риски к минимуму, правильная чистка всегда начинается с полного выключения устройства и отсоединения кабеля. Затем стоит посветить на разъем фонариком с другого смартфона, чтобы четко увидеть, где именно скопилась пыль. Для работы понадобится маленькая сухая щетка с мягким ворсом (например, отлично подойдет абсолютно сухая детская зубная щетка), которой следует осторожно выметать грязь изнутри наружу, не надавливая на стенки и контакты.

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Если внутри остались особенно упорные комочки пыли, опытные мастера рекомендуют использовать короткие импульсы сжатого воздуха. Это значительно безопаснее, чем давить на разъем инструментом. При этом не стоит выдувать пыль ртом. С выдохом в порт попадет лишняя влага, что крайне нежелательно.

Если щетинки щетки за что-то цепляются или сам разъем визуально поврежден, лучше всего сразу остановиться. Независимо от того, идет ли речь о смартфоне с разъемом USB-C или о чехле для AirPods, в такой ситуации дальнейшую работу должны выполнять профессионалы в сервисном центре.

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