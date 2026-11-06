Студент создал в общежитии реактивный дрон, который может стать самым быстрым в мире

Студент аэрокосмического факультета Технологического института Джорджии Томас Сальво создал в общежитии реактивный беспилотник Reaper, который, по его словам, развил скорость 790 км/ч. Если этот показатель подтвердят независимые измерения, аппарат превзойдет действующий с 2017 года рекорд среди реактивных радиоуправляемых моделей самолетов.

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О разработке сообщило издание TechSpot. Сальво рассказал о результатах испытаний и отметил, что построил уже три прототипа. По его словам, каждый из них развивал скорость до 491 мили/ч (790 км/ч).

При полном баке топлива аппарат может удерживать такую скорость около четырех минут. Также он способен перевозить полезную нагрузку массой 1,2 кг.

Как устроен реактивный беспилотник

Корпус Reaper изготовлен из формованного углеродного волокна, а для внутренней конструкции использовали детали, вырезанные лазером. Движителем служит миниатюрный турбореактивный двигатель с тягой 250 Н. Еще одна особенность аппарата – титановое сопло, изготовленное с помощью 3D-печати.

Запускать беспилотник можно с направляющей или прямо с автомобиля. По словам Сальво, он способен подняться на высоту около 2000 метров менее чем за 20 секунд. На максимальной скорости аппарат может преодолеть до 50 км.

Разработка обошлась студенту примерно в 13 тысяч долларов. В дальнейшем он планирует усовершенствовать конструкцию и во время следующих испытаний превысить скорость 500 миль/ч (более 800 км/ч).

Какой рекорд может побить студент

Действующий рекорд скорости среди реактивных радиоуправляемых моделей самолетов принадлежит немецкому пилоту Нильсу Гербриху. В августе 2017 года его модель Inferno разогналась до 749,221 км/ч.

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Заявленные Сальво 790 км/ч превышают этот результат, однако пока достижение студента не получило официального подтверждения. Чтобы претендовать на мировой рекорд, скорость полета должны проверить независимыми измерениями по установленной процедуре.

Однако Сальво планирует двигаться дальше и поставил перед собой еще более амбициозную цель – принять участие в конкурсе Boom Prize, основанном производителем сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic.

Следующая цель – преодолеть звуковой барьер

Победителю конкурса Boom Prize организаторы обещают 750 тысяч долларов денежного вознаграждения и еще 50 тысяч долларов в акциях компании. Получить приз сможет первый участник, чей радиоуправляемый самолет разовьет скорость свыше Mach 1, то есть превысит скорость звука.

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Однако одного кратковременного выхода на сверхзвуковую скорость недостаточно. По условиям конкурса самолет должен продержаться на скорости свыше Mach 1 не менее пяти секунд в горизонтальном полете или во время набора высоты, после чего безопасно приземлиться. В тот же день участник должен повторить полет на том же самолете.

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Оба полета должны пройти под независимым наблюдением, а результаты – подтверждаться измерениями в соответствии с установленной процедурой.

До необходимой для конкурса скорости Reaper пока далеко: в стандартных условиях на уровне моря скорость звука составляет примерно 1235 км/ч, тогда как нынешний результат беспилотника – 790 км/ч.

В то же время Сальво уже собирает средства на разработку следующей версии – Reaper-M1, которая должна приблизить его к цели преодолеть звуковой барьер.

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