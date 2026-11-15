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SpaceX впервые в истории "поймала" космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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SpaceX впервые в истории "поймала" космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает
Космический корабль Starship на стартовой площадке. Источник: SpaceX

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX впервые смогла "поймать" механическими клешнями своей стартовой башни корабль Starship, возвращавшийся с орбиты. Так был завершен его 15-й испытательный полет, который начался на космодроме Starbase в Техасе и длился одни сутки. Остановка Starship механическими кранами стартовой площадки была запланированным этапом испытания корабля.

Произошло не совсем так, как планировалось. Первая ступень ракеты, бустер Super Heavy, на башню не вернулась, и его, как сообщили в SpaceХ, отправили в Мексиканский залив. А сам аппарат Starship успешно приземлился 14 ноября в 23:20 по киевскому времени.

Возвращение Starship на Землю

SpaceX впервые в истории ''поймала'' космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает

Starship добрался до стартовой площадки. Источник: SpaceX

Вся миссия длилась 22,5 часа, из которых более 21 часа корабль провел на орбите. За это время он облетел Землю 14 раз.

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Около 21:20 по киевскому времени команда в последний раз проверила системы корабля, в частности теплозащитный экран и аэродинамические рули, а также саму башню и дала разрешение на возвращение.

В 22:23 корабль на десять секунд включил один двигатель, чтобы сойти с орбиты, а около 22:58 вошел в атмосферу.

На подлете к космодрому корабль выполнил вираж, во время которого полностью развернулся и вертикально пошел вниз. В это время Starship включил двигатели для торможения. Когда корабль добрался до башни, механические клещи подхватили его в воздухе.

SpaceX впервые в истории ''поймала'' космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает

Starship добрался до стартовой площадки. Источник: SpaceX

Неисправность бустера

Бустер Super Heavy, как и Starship, считается многоразовым аппаратом. Он должен был вернуться на ту же башню всего через несколько минут после старта. Но, как утверждают в SpaceX, он преждевременно завершил маневр возвращения из-за сигнала о малом запасе топлива. Система наведения определила, что бустер летит не туда, где его можно поймать, автоматически отменила ловлю и направила его в залив.

Там Super Heavy подорвала система аварийного уничтожения. Первопричину отказа в компании еще выясняют.

SpaceX впервые в истории ''поймала'' космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает

Starship добрался до стартовой площадки. Источник: SpaceX

Раньше все было наоборот – бустеры своего "звездолета" SpaceX трижды успешно ловила, а вот верхнюю, главную ступень корабля не ловили ни разу.

В SpaceX говорят, что когда на Землю будут возвращаться обе ступени и сам корабль, Starship можно будет назвать настоящей полностью многоразовой ракетой.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2019 году Илон Маск впервые показал космический корабль Starship, который он назвал "звездолетом" и утверждал, что аппарат сможет перевозить на другие планеты людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.

С того времени продолжались испытания и бустеров Super Heavy, и самого аппарата Starship.

Однако лишь 22 мая текущего года SpaceX совершила первый успешный запуск ракеты Starship V3. Аппарат смог развернуть на орбите макеты спутников, а контролируемое приводнение произошло в Индийском океане.

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