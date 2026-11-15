SpaceX впервые в истории ''поймала'' космический корабль Starship после полета на орбите: что это означает

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX впервые смогла "поймать" механическими клешнями своей стартовой башни корабль Starship, возвращавшийся с орбиты. Так был завершен его 15-й испытательный полет, который начался на космодроме Starbase в Техасе и длился одни сутки. Остановка Starship механическими кранами стартовой площадки была запланированным этапом испытания корабля.

Видео дня

Произошло не совсем так, как планировалось. Первая ступень ракеты, бустер Super Heavy, на башню не вернулась, и его, как сообщили в SpaceХ, отправили в Мексиканский залив. А сам аппарат Starship успешно приземлился 14 ноября в 23:20 по киевскому времени.

Возвращение Starship на Землю

Вся миссия длилась 22,5 часа, из которых более 21 часа корабль провел на орбите. За это время он облетел Землю 14 раз.

Около 21:20 по киевскому времени команда в последний раз проверила системы корабля, в частности теплозащитный экран и аэродинамические рули, а также саму башню и дала разрешение на возвращение.

В 22:23 корабль на десять секунд включил один двигатель, чтобы сойти с орбиты, а около 22:58 вошел в атмосферу.

На подлете к космодрому корабль выполнил вираж, во время которого полностью развернулся и вертикально пошел вниз. В это время Starship включил двигатели для торможения. Когда корабль добрался до башни, механические клещи подхватили его в воздухе.

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Неисправность бустера

Бустер Super Heavy, как и Starship, считается многоразовым аппаратом. Он должен был вернуться на ту же башню всего через несколько минут после старта. Но, как утверждают в SpaceX, он преждевременно завершил маневр возвращения из-за сигнала о малом запасе топлива. Система наведения определила, что бустер летит не туда, где его можно поймать, автоматически отменила ловлю и направила его в залив.

Главные истории дня

Там Super Heavy подорвала система аварийного уничтожения. Первопричину отказа в компании еще выясняют.

Раньше все было наоборот – бустеры своего "звездолета" SpaceX трижды успешно ловила, а вот верхнюю, главную ступень корабля не ловили ни разу.

В SpaceX говорят, что когда на Землю будут возвращаться обе ступени и сам корабль, Starship можно будет назвать настоящей полностью многоразовой ракетой.

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Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2019 году Илон Маск впервые показал космический корабль Starship, который он назвал "звездолетом" и утверждал, что аппарат сможет перевозить на другие планеты людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.

С того времени продолжались испытания и бустеров Super Heavy, и самого аппарата Starship.

Однако лишь 22 мая текущего года SpaceX совершила первый успешный запуск ракеты Starship V3. Аппарат смог развернуть на орбите макеты спутников, а контролируемое приводнение произошло в Индийском океане.