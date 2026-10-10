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Что означает загадочный знак "плюс" в кружке на экране смартфона: эту функцию не стоит игнорировать

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
icon 525
Что означает загадочный знак "плюс" в кружке на экране смартфона: эту функцию не стоит игнорировать
Плюс в кружке на экране смартфона может означать, что включен режим экономии трафика. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

В строке состояния смартфона можно увидеть немало символов, значение которых понятно не всем пользователям. Один из них — плюс внутри круга, который на большинстве устройств Android указывает на включенный режим экономии трафика. Он помогает сократить потребление мобильного интернета, однако в то же время может влиять на работу некоторых приложений.

Об этом сообщает CHIP.de. Функция Data Saver ограничивает передачу данных в фоновом режиме, чтобы приложения не расходовали мобильный трафик без ведома владельца смартфона. Обычно её активируют, чтобы сэкономить гигабайты до конца расчётного периода, однако иногда режим включается случайно.

Как работает режим экономии трафика и чем он может мешать

Внешний вид индикатора зависит от производителя и модели устройства. Например, на смартфонах Samsung Galaxy о включенной экономии данных может свидетельствовать значок с двумя стрелками внутри треугольника. На iPhone также предусмотрена аналогичная функция, однако отдельного символа в виде плюса в круге для её обозначения нет.

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Главное преимущество режима экономии трафика — возможность контролировать расход мобильного интернета. В то же время ограничение фоновой активности приложений может создавать неудобства при повседневном использовании смартфона.

В частности, пользователи могут столкнуться со следующими проблемами:

  • Медленная загрузка изображений. Фотографии и другие медиафайлы иногда не отображаются автоматически и загружаются только после нажатия на них;

  • Задержки с уведомлениями. Некоторые приложения могут отправлять уведомления позже, чем обычно, поскольку их фоновая активность ограничена.

  • Недоступность мобильной точки доступа. На Android включенный режим экономии трафика может препятствовать использованию мобильного хотспота.

В то же время полностью отказываться от этой функции не обязательно. На Android можно настроить исключения для отдельных приложений, разрешив им использовать мобильные данные в фоновом режиме даже при включенной экономии трафика.

Что означает загадочный знак ''плюс'' в кружке на экране смартфона: эту функцию не стоит игнорировать

Смартфон. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Как отключить экономию трафика на смартфоне

Чтобы вернуть приложениям привычный режим работы, достаточно изменить соответствующие настройки. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от производителя и версии операционной системы.

На Google Pixel и других смартфонах Android:

  1. Откройте "Настройки".
  2. Перейдите в раздел "Сеть и Интернет".
  3. Найдите пункт "Экономия".
  4. Отключите функцию или включите её, если хотите ограничить потребление мобильных данных.

На Samsung Galaxy:

  1. Откройте "Настройки".
  2. Перейдите в раздел "Подключения".
  3. Выберите "Использование данных".
  4. Откройте пункт "Экономия трафика" и измените его состояние.

На iPhone:

  1. Откройте "Настройки".
  2. Перейдите в раздел "Сотовые данные" или "Мобильная связь".
  3. При необходимости выберите SIM-карту, если используете несколько номеров.
  4. Откройте настройки данных или режим данных и настройте опцию экономии данных.
Что означает загадочный знак ''плюс'' в кружке на экране смартфона: эту функцию не стоит игнорировать

Смартфон. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Стоит также учитывать, что отдельные приложения, в частности Instagram и Telegram, имеют собственные инструменты для снижения потребления интернет-трафика. Их можно настроить независимо от системного режима экономии трафика.

Итак, если на экране смартфона появился непривычный символ, стоит проверить его значение в настройках. Экономия трафика помогает сэкономить мобильные данные, но если сообщения стали приходить с задержкой или медиафайлы загружаются медленно, причиной может быть именно эта функция.

Напомним, на экране смартфона могут появляться и другие необычные символы, в частности отметка H+, которая указывает на тип мобильного соединения. Она обеспечивает скорость загрузки данных до 21 Мбит/с, тогда как скорость выгрузки может достигать 11 Мбит/с.

Как писал OBOZ.UA, уменьшить потребление мобильного интернета на смартфоне можно с помощью специальных настроек и контроля за работой приложений. Это помогает избежать лишних затрат трафика и сэкономить гигабайты до конца месяца.

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