Что означает синий индикатор на экране Android: стоит ли волноваться

Строка состояния смартфона содержит гораздо больше полезной информации, чем может показаться на первый взгляд. В частности, цветные значки в углу дисплея сообщают о том, что определенная программа использует микрофон или камеру.

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Так, начиная с 16-й версии операционной системы Android к ним добавился голубой индикатор. Как пишет издание Chip, он может служить подсказкой и даже предупреждением. Чаще всего такой значок можно увидеть на смартфонах Pixel. Другие производители могут использовать несколько иное оформление. И он указывает на активность систем геолокации.

Синий значок в строке состояния появляется, когда определенная программа получает доступ к геолокации – независимо от того, открыта ли она на экране или работает в фоновом режиме. По замыслу Google, это должно помочь пользователям лучше понимать, когда именно приложения определяют их местоположение.

Например, если вы включили навигацию в Google Maps, появление такого индикатора вполне закономерно. Однако если синяя точка появляется при использовании совсем другого приложения, которому для работы не нужен доступ к таким данным, это повод насторожиться.

Возможно, приложение запрашивает больше разрешений, чем вы заметили при его установке. Также не исключено, что какая-то программа незаметно определяет ваше местоположение в фоновом режиме.

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В таком случае можно изменить настройки разрешений в системе и запретить приложению доступ к геолокации. Если же программа кажется подозрительной, ее лучше удалить.

Чтобы выяснить, какое именно приложение получает доступ к вашему местоположению, достаточно нажать на синюю точку или значок с символом геолокации. После этого должно появиться окно с названием программы.

Аналогичным образом работает и зеленый индикатор. Например, в уведомлении может быть указано: "Используется камерой".

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