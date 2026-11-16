Что нельзя делать, если ваш смартфон намок: будет только хуже

Случайно уронить смартфон в воду или другую жидкость – настоящий стресс. Хотя современные телефоны все чаще защищены от влаги (в частности, имеют класс защиты IP6 или выше), это не означает, что их можно надолго погружать в воду или опускать на большую глубину. К тому же некоторые жидкости, содержащие не только воду, могут оставлять липкий налет.

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Чтобы снова безопасно пользоваться гаджетом, его придется тщательно очистить, указывает издание BGR. Но определить, когда телефон уже полностью высох и его можно включать, бывает крайне непросто. К счастью, некоторые смартфоны Samsung оснащены специальными предохранителями: если устройство обнаруживает влагу, оно блокирует зарядку через USB, отключает соответствующие функции или показывает предупреждение с требованием немедленно отсоединить кабель. Подобные системы есть и в устройствах других производителей.

Однако правильно высушить телефон – непростая задача, поэтому пользователи иногда прибегают к необычным способам ускорить этот процесс. Но ошибочные действия могут лишь усугубить ситуацию или даже окончательно испортить устройство. Интернет переполнен разнообразными советами, однако далеко не все они полезны. Поэтому рассмотрим самые распространенные мифы и ошибки, которых следует избегать, если смартфон намок.

Не подключайте мокрый телефон к зарядному устройству

Заряжать смартфон, пока он мокрый, – идеальный способ вызвать короткое замыкание. Вода проводит электричество, поэтому ток может пойти непредусмотренным путем через разъем и контакты устройства. Некоторые производители, в частности Apple, Google и Samsung, оснащают смартфоны датчиками влаги, которые распознают капли воды. Если датчики их обнаруживают, телефон блокирует возможность зарядки.

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Если зарядить устройство крайне необходимо, например в чрезвычайной ситуации, можно воспользоваться беспроводной зарядкой. Она не требует подключения к разъемам и контактам, поскольку работает благодаря электромагнитной индукции. Однако лучше не рисковать и дать смартфону высохнуть не менее 48 часов, прежде чем снова подключать обычное USB-зарядное устройство. И помните: это лишь ориентировочный срок. Для полной безопасности лучше подождать еще несколько дней.

Не кладите мокрый телефон в сырой рис

Попробуйте погрузить руку в рис, а затем вынуть ее. Вы сразу заметите, сколько мелкой пыли и частиц осталось на коже. То же самое происходит со смартфоном, особенно если он влажный: мелкие частицы могут попасть внутрь, откуда их будет сложно достать. Поэтому лучше дать устройству высохнуть естественным путем на воздухе, чем класть его в пакет с рисом. Если кто-то советует вам воспользоваться этим способом, не прислушивайтесь: это миф, который может принести больше вреда, чем пользы.

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Если вам нравятся подобные хитрости, есть более безопасная альтернатива, но это не рис. Компании Honor и Asurion советуют положить смартфон в герметичный пакет вместе с небольшими пакетиками силикагеля – их часто можно найти в обуви или упаковке одежды. Они лучше поглощают влагу, не рассыпаясь на мелкие частицы и не контактируя непосредственно с гаджетом.

Не трясите телефон слишком сильно, пытаясь его высушить

Если смартфон контактировал с жидкостью, сильное встряхивание может лишь ухудшить ситуацию. В то же время осторожно встряхнуть устройство, чтобы удалить часть воды, вполне допустимо. Важно понимать, что увидеть все капли, которые могли попасть внутрь, невозможно: некоторые из них настолько малы, что их не заметить. Поэтому лучше позволить силе тяжести сделать свое дело и дать смартфону высохнуть естественным путем. Интенсивное встряхивание может загнать жидкость еще глубже, из-за чего удалить остатки влаги без дополнительного вмешательства, например с помощью специального очищающего раствора, будет сложнее.

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Пока телефон сохнет, держите его разъемом вниз, снимите чехол и отсоедините все съемные элементы. Также оставьте устройство в хорошо проветриваемом месте. Если же оно побывало в жидкости, отличной от воды, немедленно выключите его. В таком случае перед сушкой понадобится дополнительная очистка. Samsung, в частности, рекомендует использовать для этого дезинфицирующее средство или раствор на основе спирта и салфетку из микрофибры.

Не используйте внешние источники тепла для сушки телефона

Может возникнуть соблазн ускорить сушку с помощью фена, но это одна из худших идей. Не стоит также класть смартфон в духовку или оставлять под палящим солнцем – так вы лишь увеличите риск повреждения. Высокая температура может деформировать корпус и даже испортить экран. Кроме того, под воздействием тепла клей, которым скреплены различные части смартфона, размягчается. Это касается, в частности, креплений возле аккумулятора, задней панели и дисплея.

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Есть и другая опасность – так называемый эффект сауны. Под воздействием тепла капли воды превращаются в пар, который может проникнуть еще глубже внутрь устройства. Отдельно стоит помнить о литий-ионном аккумуляторе, для которого высокая температура особенно опасна. Если батарея долгое время будет подвергаться сильному нагреву, она может вздуться или даже разорваться. Поэтому контакт с источниками интенсивного тепла может окончательно вывести смартфон из строя.

Лучшее решение – запастись терпением и дать устройству высохнуть на воздухе. Так вы не будете рисковать и причинить ему дополнительный вред. Пока смартфон сохнет, держите его выключенным: это поможет прекратить прохождение электрического тока через влажные компоненты.

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