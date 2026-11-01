Еще один спутник российского конкурента Starlink сгорел в атмосфере: что не так с ''Рассвет-3''

Российская программа по созданию собственной низкоорбитальной спутниковой системы связи "Рассвет", разрабатываемая компанией "Бюро 1440", столкнулась с очередным инцидентом. Спутник "Рассвет-3" под номером 17 (идентификатор NORAD 100083) 30 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.

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Это уже второй космический аппарат альтернативы Starlink, потерянный с начала развертывания сети. Об этом сообщает Defence Express.

Почему спутник не выжил

Спутник № 17 был запущен на околоземную орбиту 19 июля на ракете-носителе "Союз-2.1б" в составе партии из 16 аппаратов. По данным наблюдений, после отделения от ракеты космический аппарат так и не сумел активировать собственную двигательную установку и не выполнил ни одной коррекции орбиты.

Под воздействием естественного атмосферного сопротивления спутник постепенно терял высоту и через три месяца и 11 дней сгорел в атмосфере.

Аналогичный случай произошел 6 июня со спутником "Рассвет-3" № 4 (NORAD 68363) из первой партии, запущенной 23 марта, который также не смог включить двигатели.

Борьба за остатки спутников

Под угрозой схода с орбиты находился и еще один аппарат из второй партии № 23. Однако в его случае ситуация завершилась успешно. 20 октября, когда спутник находился на критически низкой высоте 220 км, специалисты "Бюро 1440" успели вовремя задействовать двигатели.

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В настоящее время аппарат № 23 поднялся до высоты 300 км и продолжает набор рабочей высоты. Потеря двух аппаратов из первых партий не является аномалией для начального этапа развертывания новых спутниковых систем. Для сравнения, во время тестового запуска первых 60 спутников Starlink компания SpaceX потеряла или намеренно свела с орбиты 10 аппаратов.

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Перспективы системы "Рассвет"

Несмотря на потерю двух аппаратов, говорить о провале миссии не приходится. На данный момент из 30 находящихся на орбите спутников "Рассвет-3" 26 аппаратов уже успешно вышли на высоту 500 км. Еще один аппарат (№ 11) завершает подъем к этой отметке.

Штатная орбитальная высота для системы "Рассвет" составляет 800 км. Нахождение спутников на отметке 500 км является запланированным этапом: здесь аппараты расходятся по нужным позициям, после чего начнут синхронный подъем.

Даже на текущей высоте 500 км аппараты функционируют в тестовом режиме. "Бюро 1440" проводит испытания клиентских терминалов в отдаленных регионах России. Кроме того, появляются данные о тестировании коммуникационных терминалов системы на российских БПЛА.

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Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробную информацию о десятках российских и белорусских предприятий, вовлеченных в создание российского аналога Starlink. Разведке удалось собрать информацию почти о полусотни предприятий.

Ранее сообщалось, что российская спутниковая сеть "Рассвет" становится следующим ключевым технологическим вызовом для Украины и всей Европы. Россия активно продвигает новый этап технологической гонки.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.