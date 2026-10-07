Пять функций iPhone 18 Pro, которые вызвали наибольший ажиотаж

Новый iPhone 18 Pro, представленный месяц назад, оказался не таким потрясающим, как, скажем, складной iPhone Duo. Тем не менее, эксперты отмечают, что в нём хватает интересных фишек, которые стоит опробовать сразу после распаковки гаджета.

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Как отмечает издание Engadget, в этом году Apple уделила ещё больше внимания настройкам в приложении "Камера". Основной объектив со сменной диафрагмой открывает новые горизонты для съёмки, как и обновлённые фотографические стили. Кроме того, Dynamic Island стал меньше, а заряжается смартфон теперь значительно быстрее. И вот пять ключевых функций, на которые рекомендуют обратить особое внимание.

Поэкспериментируйте с переменной диафрагмой

Основная 48-мегапиксельная камера впервые в истории iPhone получила переменную диафрагму. Объектив имеет шесть лепестков, которые физически открываются и закрываются — точно так же, как в зеркальных фотоаппаратах. Это позволяет лучше контролировать количество света в кадре и глубину резкости. В приложении "Камера" доступны четыре значения: f/1,48, f/1,8, f/2,8 и f/4. Попробуйте сфотографировать один и тот же объект с разными настройками и сравните результаты — вы отчётливо увидите разницу в освещении, уровнях шума и размытии фона.

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При f/1.48 сенсор пропускает больше света и сильнее размывает задний план, что идеально подходит для снимков в полумраке уютного ресторана. Переключившись на f/4, вы сузите диафрагму: света станет меньше, зато все люди в кадре будут максимально четкими. Это отличный выбор для групповых фото или пейзажей. К тому же маленькая диафрагма создает красивый эффект лучиков-звездочек вокруг источников света.

Настройки диафрагмы скрываются за кнопкой с шестью точками. Однако учтите: эта функция работает только на основном объективе в режимах 1x и 2x. На других объективах диафрагма остается фиксированной, как и раньше.

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Освойте новые профессиональные настройки камеры

Управление диафрагмой — не единственная новинка в камере iPhone 18 Pro. Apple впервые добавила ряд ручных настроек, которые раньше можно было найти разве что в сторонних приложениях. Теперь вы можете самостоятельно регулировать выдержку, фокус и баланс белого. Длинная выдержка превратит фары автомобилей в выразительные световые полосы, а зафиксированный баланс белого сохранит естественный оттенок кожи, когда вы переходите из комнаты в комнату с разным освещением.

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Все эти опции собраны под одной и той же кнопкой с шестью точками. Удобно и то, что интерфейс камеры можно настроить под себя: просто зажмите нужный элемент в верхней панели и перетащите те параметры, которые вам нужны под рукой постоянно.

Настройте зернистость и текстуру в фотографических стилях

Фотографические стили появились ещё в iPhone 13, но с тех пор этот инструмент значительно эволюционировал. Если вы с ними ещё не знакомы: в отличие от обычных фильтров, стили меняют вид фото — от контраста до теней и цветов, работая только с отдельными слоями изображения. В iPhone 18 Pro для них добавили два новых параметра: зернистость и текстуру.

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Сделайте снимок на любую из камер, откройте меню редактирования и нажмите "Стили". Во вкладке "Текстура" раздела "Настроить" можно мягко сгладить тон кожи без ущерба для остальной части кадра, добавить мягкое сияние или воссоздать эффект пленочных бликов. А если вам по душе ретро-эстетика, можно добавить классическую зернистость. Эксперименты с этими опциями — отличный способ придать фотографиям художественный вид.

Оцените обновленный Dynamic Island

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Dynamic Island остается одной из самых интересных фишек современных iPhone. Apple превратила конструктивную особенность в удобный элемент iOS: обычный вырез под фронтальную камеру стал интерактивной зоной для уведомлений. В iPhone 18 Pro "остров" сделали более компактным, поэтому в пассивном состоянии он перекрывает меньшую часть экрана, а в активном — предлагает ещё больше возможностей.

Теперь Dynamic Island способен отображать до трёх "Действий в реальном времени" (Live Activities) одновременно. Это позволяет параллельно управлять музыкой, следить за таймером и просматривать счёт спортивного матча. Принцип работы не изменился: нажмите и удерживайте нужный виджет, чтобы развернуть его. Все приложения, которые ранее поддерживали Dynamic Island, уже адаптированы к этим улучшениям.

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Воспользуйтесь ускоренной зарядкой

В Apple уверяют, что аккумуляторы новых iPhone стали держать заряд дольше, и это действительно так, хотя и они не вечны. Зато когда iPhone 18 Pro всё же разрядится, восстановление заряда займёт значительно меньше времени. Смартфон заряжается от 0 до 50% примерно за 15 минут через провод или за 30 минут через MagSafe. Так что забывчивость вечером больше не станет проблемой утром.

Впрочем, есть нюанс. Чтобы добиться максимальной скорости, понадобится соответствующий адаптер. Для самой быстрой проводной зарядки требуется блок питания стандарта USB PD 3.1 с технологией AVS на 60 Вт или более. Сама Apple проводила тесты со своим собственным адаптером Dynamic Power на 40 Вт, который в пиковых моментах выдает те самые 60 Вт. Также имейте в виду, что эти показатели касаются первой половины заряда — далее процесс замедляется для сохранения ресурса аккумулятора. Однако для ситуаций, когда нужно быстро подзарядиться в спешке, это весомый плюс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую функцию в iPhone нужно отключить, чтобы заметно снизить скорость его разряда.