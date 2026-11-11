Простая функция защитит Android во время ночной зарядки: как включить

Заряжать телефон ночью – чрезвычайно удобно. Утром просыпаешься, а смартфон уже полностью готов к работе. Однако у такой привычки есть своя цена: при таком подходе аккумулятор быстрее изнашивается.

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К счастью, этого можно избежать, не отказываясь от ночной зарядки, пишет издание Make Use Of. В операционной системе Android есть функция адаптивной зарядки (Adaptive Charging), которая помогает уменьшить износ батареи и при этом позволяет просыпаться с полностью заряженным телефоном.

Почему не стоит постоянно держать аккумулятор заряженным на 100%

В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные аккумуляторы, которым не нравится постоянно находиться в полностью заряженном состоянии. Как только заряд достигает 100%, элементы батареи выходят на максимально возможный уровень напряжения, из-за чего химические процессы деградации ускоряются. Пока аккумулятор остается полностью заряженным, его внутренние компоненты находятся под постоянной нагрузкой. Более того, этот процесс начинается уже тогда, когда уровень заряда превышает 80%. Именно поэтому функция защиты аккумулятора в Android по умолчанию прекращает зарядку после достижения этой отметки.

Похожая проблема возникает и при слишком низком уровне заряда. Когда батарея разряжается ниже 20%, она также подвергается дополнительной нагрузке, которая негативно сказывается на ее долговечности. Отсюда и правило 20-80: желательно поддерживать заряд аккумулятора примерно в этих пределах, а не каждый раз разряжать его до нуля и заряжать до максимума.

Именно здесь и кроется проблема ночной зарядки. Если подключить телефон к зарядному устройству перед сном, уже за первые несколько часов он достигнет 100%. Остаток ночи смартфон просто будет оставаться полностью заряженным. Хотя современные аккумуляторы лучше переносят периодическую зарядку до максимума, регулярное повторение такой практики в течение месяцев постепенно ухудшает их состояние. Из-за этого батарея может изнашиваться на 10-15% быстрее. Разница не слишком велика, но и игнорировать ее не стоит, особенно если вы планируете пользоваться телефоном несколько лет.

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Адаптивная зарядка поможет уменьшить износ аккумулятора

Адаптивная зарядка – встроенная функция, которая помогает решить именно эту проблему. Когда вы подключаете смартфон к зарядному устройству на ночь, сначала он заряжается до 80% в обычном режиме. После этого процесс замедляется или временно приостанавливается, чтобы аккумулятор не достигал 100% слишком рано. Смартфон рассчитывает время так, чтобы завершить зарядку за несколько минут до вашего обычного пробуждения или сигнала будильника. В результате вы получаете лучшее из обоих вариантов: утром телефон полностью заряжен, но во время сна ему не приходится часами оставаться на уровне 100%.

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Производители смартфонов могут по-разному называть эту функцию, но принцип ее работы одинаков. Google использует название Adaptive Charging, Samsung – Sleep time protection ("Защита во время сна"), а Motorola – Optimized charging ("Оптимизированная зарядка").

На смартфонах Pixel нужно открыть Настройки → Батарея → Состояние аккумулятора → Оптимизация зарядки, включить параметр Use charging optimization и выбрать Adaptive Charging.

нужно открыть Настройки → Батарея → Состояние аккумулятора → Оптимизация зарядки, включить параметр Use charging optimization и выбрать Adaptive Charging. На телефонах Samsung перейдите в Настройки → Батарея → Защита аккумулятора и активируйте Sleep time protection. Если такого пункта нет, убедитесь, что выбран режим Basic ("Базовый").

перейдите в Настройки → Батарея → Защита аккумулятора и активируйте Sleep time protection. Если такого пункта нет, убедитесь, что выбран режим Basic ("Базовый"). На смартфонах Motorola откройте Настройки → Батарея → Защита аккумулятора и включите соответствующую функцию. На некоторых моделях можно дополнительно настроить ее работу: выбрать Smart schedule ("Умное расписание"), при котором смартфон будет регулировать все автоматически, или Manual schedule ("Ручное расписание"), где время зарядки нужно установить самостоятельно.

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При этом функция начнет работать не сразу. Сначала смартфону потребуется некоторое время (обычно около двух недель), чтобы изучить ваши привычки зарядки и график сна. Если вы ложитесь спать и просыпаетесь в разное время или заряжаете телефон нерегулярно, функция может работать не так эффективно. Важно и то, что днем адаптивная зарядка не будет влиять на скорость пополнения заряда.

Есть еще одна настройка, которую стоит изменить для ночной зарядки

Быстрая зарядка очень удобна в большинстве ситуаций. Однако чем выше скорость пополнения заряда, тем больше выделяется тепла и тем сильнее нагружаются элементы аккумулятора. А нагрев – один из факторов, которые быстрее всего ускоряют старение литий-ионной батареи. Особенно это актуально для тех, кто заряжает смартфон ночью с помощью беспроводной зарядной станции, ведь такой способ обычно сопровождается более сильным нагревом, чем зарядка через кабель.

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Во время ночной зарядки скорость пополнения батареи не имеет особого значения. Поэтому еще один способ позаботиться об аккумуляторе – отключить быструю зарядку на время сна. Делать это вручную каждый раз не обязательно: можно настроить автоматизацию, которая, например, будет отключать быструю зарядку в 22:00 и снова активировать ее утром после пробуждения.

Правда, такая возможность есть не на всех смартфонах Android. Но если ваш телефон поддерживает отключение быстрой зарядки, стоит воспользоваться этой настройкой. На смартфонах Galaxy это легко сделать с помощью функции "Режимы и сценарии" (Routines).

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