Проблема достаточно распространена: Apple разослала инструкции по ремонту и замене треснувших экранов iPhone Duo

Компания Apple предоставила техническим специалистам рекомендации по диагностике и устранению проблемы с растрескиванием внутреннего дисплея iPhone Duo. Это свидетельствует о том, что проблема достаточно распространена, поскольку потребовались официальные рекомендации.

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В то же время в служебной записке Apple говорится, что проблема касается небольшого количества iPhone Duo. Об этом сообщило издание MacRumors.

О чем говорится в рекомендациях

Технические рекомендации компания предоставила в служебной записке, которую направила в магазины Apple и авторизованные сервисные центры Apple.

Так, если клиент сообщает о проблеме, Apple рекомендовала техническим специалистам осмотреть iPhone Duo и отремонтировать или заменить его в соответствии со стандартными процедурами.

Также в служебной записке Apple говорится, что проблема касается небольшого количества iPhone Duo.

"Нам известно о проблеме, которая влияет на внутренний дисплей небольшого количества устройств iPhone Duo", – говорится в заявлении Apple. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в AppleCare для замены.

Компания Apple заявила, что большинство iPhone Duo не подвержены этой проблеме, а также отметила, что устройства, по-видимому, демонстрируют дефекты довольно скоро после начала использования.

Кроме того, Apple заявила, что отзыва iPhone Duo не проводилось и компания еще не запустила на своем веб-сайте программу ремонта для широкой публики в связи с этой проблемой.

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Суть проблемы заключается в том, что почти сразу после того, как iPhone Duo начал поступать к покупателям неделю назад, несколько первых пользователей сообщили, что внутренний дисплей устройства треснул, в результате чего посередине и справа на экране появились линии.

Сайт о ремонте электроники iFixit завершил разборку iPhone Duo и заявил, что проблема, вероятно, связана с неисправным шарниром на затронутых устройствах. Однако Apple пока не прокомментировала основную причину проблемы.

Напомним, первый складной смартфон от Apple поступил в продажу всего несколько дней назад, но сроки предзаказа уже перенесли на 2027 год. При этом покупатели, которые приобрели iPhone Duo за 1999 долларов, начали сообщать о проблемах, которых вряд ли ожидали от настолько дорогого гаджета. Среди основных жалоб – трещины на внутреннем экране, плохая оптимизация приложений, перегрев и ограниченные возможности камер.

Главные истории дня

Компания Apple уверяет, что iPhone Duo рассчитан на длительное использование. Однако первые владельцы уже сообщают о повреждении внутреннего дисплея. Некоторые из них слышали хруст в шарнире, после чего замечали большую трещину посередине экрана – в месте сгиба. В отдельных случаях повреждение затрагивало и правую часть дисплея.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что известный техноблогер Тим Пан решил проверить, как складной iPhone Duo выдерживает длительное использование. Первые 500 циклов складывания блогер выполнил вручную, и уже на этом этапе линия сгиба на внутреннем 7,6-дюймовом экране стала значительно заметнее по сравнению с новым устройством. Таким образом, несмотря на громкие заявления производителя, результат оказался таким же, как у большинства имеющихся аналогов.