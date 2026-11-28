Функциональность iPhone включает инструменты для повседневных задач – от управления воспроизведением до работы со снимками и поиска.

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Издание BGR собрало пять функций, которые владельцы iPhone считают недооцененными. Продвигая iPhone, Apple уделяет больше внимания голосовым возможностям Siri AI и инструментам Apple Intelligence.

Таймер, который останавливает воспроизведение без сигнала

Если вы засыпаете под подкаст, музыку или сериал, установите таймер в приложении "Часы". На вкладке "Таймеры" задайте длительность, откройте меню звука и выберите внизу пункт "Остановить воспроизведение". После запуска таймер отсчитает заданное время и выключит аудио или видео без звукового сигнала.

Есть и более короткий путь: попросите Siri остановить воспроизведение через нужное количество минут. Это удобно, если в приложении, в котором вы слушаете подкаст или смотрите видео, нет собственного таймера сна.

Зарядка аксессуаров от iPhone через USB-C

iPhone 15 и более новые модели с портом USB-C могут подзарядить AirPods или смарт-часы. Соедините устройства кабелем: зарядка начнется автоматически, без дополнительных настроек.

Мощность обратной зарядки составляет до 4,5 Вт. Этого хватит, чтобы подзарядить небольшой аксессуар, но другой смартфон будет заряжаться медленно. Пока iPhone питает подключенное устройство, его собственная батарея разряжается быстрее.

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Ровные фигуры в разметке фотографий

Чтобы обвести деталь на скриншоте, откройте инструмент разметки в приложении "Фото" и нарисуйте контур. В конце движения задержите палец на экране на секунду или две: iPhone превратит нарисованную от руки фигуру в правильную.

Так можно выровнять круги, квадраты, овалы, звезды и даже простые линии. Чтобы убрать неудачную пометку, зачеркните ее и подержите палец на экране: пометка и штрихи исчезнут.

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Конвертация валют и единиц в Spotlight

Откройте Spotlight, проведя вниз от середины начального экрана, и введите запрос. Например, 150 g to oz покажет, сколько унций в 150 граммах, а 1 CAD to USD – сколько долларов США стоит один канадский доллар.

Результат появится прямо в строке поиска. Не нужно нажимать кнопку подтверждения или открывать браузер.

Текст и QR-коды со снимков в Live Text

Чтобы скопировать текст со снимка, откройте его в приложении "Фото", прижмите палец к нужному фрагменту и перетащите границы выделения. Затем нажмите "Копировать", чтобы вставить текст в другом приложении.

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Если на снимке есть QR-код, нажмите значок Live Text в правом нижнем углу, а затем сам код. iPhone предложит открыть ссылку в браузере. В зависимости от содержимого снимка Live Text также позволяет позвонить по распознанному номеру, добавить событие в календарь или проложить маршрут к адресу в Apple Maps.

Подборка малозаметных функций iPhone показывает, как телефон может упрощать повседневные задачи, но удобство важно и в вопросах безопасности. В другом материале OBOZ.UA напоминал, что знание код-пароля может открыть доступ к Apple Pay и учетной записи Apple ID, и объясняет, где найти защиту украденного устройства: советы по защите iPhone.