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Одно простое изменение ускорит работу вашего Android: что нужно сделать

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Одно простое изменение ускорит работу вашего Android: что нужно сделать
Системную анимацию в Android-смартфонах можно настраивать. Источник: Unsplash

Все смартфоны на операционной системе Android, независимо от бренда или цены, позволяют настраивать скорость системных анимаций. Эта опция существует по крайней мере со времен Android 4.0 Ice Cream Sandwich и является одной из первых вещей, которые стоит изменить при настройке нового гаджета.

Впрочем, как отмечает издание Engadget, эта функция находится в меню настроек разработчика, которое по умолчанию скрыто. И вот подробная инструкция, как ее найти и откалибровать. 

Перейдите в "Настройки" > "О телефоне" и найдите пункт "Номер сборки". В зависимости от модели смартфона он может скрываться в подменю, например, "Сведения о ПО". Нажмите на этот пункт семь раз подряд, пока на экране не появится сообщение: "Теперь вы разработчик!". Вернитесь на главную страницу настроек. Меню "Параметры разработчика" появится прямо там, а если нет – ищите его в разделе "Система".

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Внутри вас ждет огромный список опций. Не спешите его изучать – эксперты категорически не рекомендуют менять что-либо, если вы точно не знаете, за что отвечает конкретная функция. Но когда речь идет о системных анимациях, дальнейшие действия должны быть следующими: ищите настройки масштаба анимации в разделе "Рисование". Установите для параметров "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Продолжительность анимации" значение 0,5x. Благодаря этому большинство анимаций на смартфоне будут воспроизводиться в два раза быстрее.

Имейте в виду, что сокращение продолжительности анимаций вдвое фактически не добавляет смартфону реальной производительности. Однако этот проверенный годами способ действительно заставляет устройство работать визуально значительно быстрее. Разблокировка экрана, запуск приложений и быстрое переключение между ними ощущаются почти мгновенно. К такой быстрой отзывчивости легко привыкнуть, и именно отсутствие возможности изменить скорость анимации часто становится первым, что бросается в глаза при переходе с Android на iOS

Впрочем, анимации нужны не только для того, чтобы интерфейс выглядел более живым – они маскируют короткие задержки при загрузке и делают переходы между меню плавными. Бывают случаи (особенно на бюджетных смартфонах), когда после ускорения анимации пользоваться устройством становится менее комфортно, поскольку приложения и меню просто не успевают загружаться с соответствующей скоростью.

Некоторые фирменные оболочки Android, такие как Pixel UI от Google, имеют более длительные и растянутые анимации, поэтому их ускорение дает ощутимый эффект. Зато OxygenOS на устройствах OnePlus по умолчанию имеет довольно быстрые анимации, поэтому сокращать их вдвое не всегда необходимо. Хотя на флагманских моделях OnePlus с этой опцией интерфейс вообще выходит на совершенно новый уровень скорости.

Конечно, никто не запрещает и наоборот – замедлить системные анимации, ведь есть своя эстетика в том, чтобы наблюдать, как медленно разворачивается каждый переход и куда исчезают элементы во время работы. Единственное, о чем стоит помнить: отключение переключателя "Параметры разработчика" сразу сбрасывает все настройки анимации к стандартным значениям.

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