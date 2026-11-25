Несколько лет назад роутеры предлагали две отдельные беспроводные сети, к которым пользователи могли подключать свои гаджеты. Со временем ситуация изменилась благодаря технологии Band Steering, которую производители также называют Smart Wi-Fi.

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Эта технология позволяет автоматически выбирать лучший диапазон для подключения. Однако при желании обе сети можно разделить, чтобы самостоятельно решать, к какой подключаться, и максимально использовать преимущества каждой из них. Как пишет издание ADSL Zone, большинство современных роутеров поддерживают два диапазона Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц. Оба обеспечивают доступ к интернету, за который пользователь ежемесячно платит, но имеют разные характеристики. Поэтому правильный выбор диапазона может улучшить скорость, покрытие и стабильность соединения. Для этого функцию Band Steering лучше отключить.

Два диапазона Wi-Fi в роутере имеют разные возможности

Скорее всего, ваш домашний роутер поддерживает два диапазона – 2,4 и 5 ГГц. У каждого из них есть свои особенности, поэтому выбор зависит от расстояния до роутера и скорости соединения, которая нужна на конкретном устройстве.

Главное преимущество диапазона 2,4 ГГц – более широкое покрытие. Он пригодится, если устройство находится далеко от роутера или сигналу приходится проходить через несколько стен. В то же время скорость соединения в этом диапазоне ниже. Кроме того, к нему часто подключается большинство домашних устройств, из-за чего возрастает количество помех.

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Диапазон 5 ГГц, напротив, обеспечивает значительно более высокую скорость соединения и обычно менее загружен. Это оптимальный вариант, если нужно быстро загружать большие файлы. Однако зона его покрытия меньше, а сигнал заметно ослабевает, когда ему приходится проходить через несколько препятствий.

С функцией Band Steering выбирает роутер, а не пользователь

Зная преимущества и недостатки обоих диапазонов, стоит учитывать, что по умолчанию роутер может самостоятельно выбирать, к какому из них подключить устройство. За это отвечает функция Band Steering, которую также называют Smart Wi-Fi. У обоих диапазонов одинаковое название сети, а оборудование автоматически определяет, какой из них лучше подойдет в конкретный момент.

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Однако эту функцию можно отключить и самостоятельно управлять подключением. Такая возможность есть у большинства роутеров. После этого сети 2,4 и 5 ГГц будут отображаться отдельно, и пользователь сможет вручную выбирать нужную.

При этом следует помнить, что не все устройства поддерживают диапазон 5 ГГц. Если же нужно отключить автоматический выбор сети, можно попробовать сделать это по такой инструкции:

откройте настройки роутера, введя адрес 192.168.1.1 в строке браузера; войдите в систему с помощью логина и пароля роутера – обычно их можно найти на наклейке на корпусе устройства; перейдите к настройкам Wi-Fi; найдите функцию Band Steering, Smart Wi-Fi или другое название с аналогичным значением; отключите эту функцию.

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Роутер может поддерживать еще и третий диапазон

Помимо двухдиапазонных роутеров с частотами 2,4 и 5 ГГц, существуют также трехдиапазонные модели, поддерживающие 6 ГГц. Если у вас дома установлен роутер от интернет-провайдера, скорее всего, у него нет третьего диапазона.

Если же оборудование работает на всех трех частотах, после отключения Band Steering можно будет увидеть три отдельные сети. Правда, третья из них будет отображаться только на устройствах, совместимых с технологиями Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.

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Диапазон 6 ГГц позволяет получить более высокую скорость и меньшую задержку передачи данных. Однако важную роль играет расстояние до роутера: лучше всего подключаться к этой сети рядом с устройством, поскольку ее покрытие меньше, чем у диапазона 2,4 ГГц.

Как улучшить покрытие Wi-Fi

Если нужно не только самостоятельно выбирать диапазон Wi-Fi, но и улучшить качество беспроводного соединения, стоит воспользоваться несколькими простыми советами:

Разместите роутер ближе к центру дома и не прячьте его, например, внутри мебели.

Если дом или квартира большие, воспользуйтесь Wi-Fi-репитерами, чтобы расширить зону покрытия.

Правильно выбирайте диапазон: если находитесь неподалеку от роутера, подключайтесь к сети 5 ГГц, а если далеко от него – к 2,4 ГГц.

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