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Nvidia делает ставку на мощность ядра: в чем преимущества процессора Vera CPU для ИИ-агентов

Алина МилсентАлина Милсент
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Nvidia делает ставку на мощность ядра: в чем преимущества процессора Vera CPU для ИИ-агентов
Процессор Vera CPU Nvidia. Источник: Nvidia Vera team/wccftech.com

Nvidia меняет подход к разработке серверных процессоров для искусственного интеллекта, уделяя больше внимания производительности отдельных ядер, а не только их количеству. Новый процессор Vera CPU призван ускорить выполнение последовательных операций ИИ-агентов и сократить время простоя графических ускорителей.

Как сообщает Wccftech, для этого компания разработала собственные ядра Olympus и выбрала монолитную архитектуру кристалла. Наряду с количеством ядер все большее значение приобретают скорость последовательных операций, эффективность доступа к памяти и минимальные задержки обмена данными.

Почему Nvidia пересмотрела подход к серверным процессорам

В последние годы производители серверных процессоров сосредоточивались на увеличении количества ядер и общей пропускной способности. Это соответствовало потребностям облачных вычислений, однако нередко сопровождалось компромиссами в отношении производительности одного ядра.

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Распространение ИИ-агентов изменило требования к оборудованию. Такие системы постоянно чередуют вычисления на графических процессорах (GPU) с выполнением последовательных задач на центральных процессорах (CPU). Если последние работают недостаточно быстро, дорогостоящие графические ускорители вынуждены ждать завершения очередной операции.

Именно поэтому Nvidia стремится совместить высокую производительность отдельного ядра со способностью процессора одновременно обрабатывать большое количество задач.

Как работают новые ядра Olympus

Основой Vera CPU стали собственные процессорные ядра Olympus, разработанные Nvidia. Их архитектура ориентирована на быстрое выполнение последовательных операций, в частности сценариев Python, компиляцию программного кода и обработку данных.

Для повышения эффективности ядра используются усовершенствованное предсказание ветвлений и механизмы выполнения инструкций, которые помогают сократить задержки при работе со сложными программами.

Еще одна особенность – технология пространственной многопоточности Nvidia Spatial Multithreading. Она позволяет распределять ресурсы ядра между основными вычислениями и операциями ввода-вывода, уменьшая их взаимное влияние.

По словам разработчиков, тестирование продемонстрировало примерно 20-процентный прирост производительности благодаря такому подходу.

Почему Vera CPU использует монолитный кристалл

В отличие от многих современных серверных процессоров, состоящих из нескольких отдельных чиплетов, Vera CPU использует единый монолитный вычислительный кристалл.

Такое решение позволяет ядрам обмениваться информацией без необходимости передавать ее через границы отдельных чиплетов. В результате сокращаются дополнительные задержки, что особенно важно для ИИ-агентов, постоянно работающих с общими данными.

По информации Nvidia, пропускная способность обмена между двумя половинами кристалла составляет 3,4 ТБ/с. Компания утверждает, что это примерно в три раза больше, чем у ведущих процессоров архитектуры x86.

Vera также оснащен подсистемой памяти LPDDR5X с высокой пропускной способностью, которая обеспечивает быстрый доступ к информации.

В то же время Nvidia не планирует полностью отказываться от чиплетов. Разработчики подчеркивают, что выбор архитектуры будет зависеть от назначения будущих процессоров.

Насколько быстрее может быть процессор Vera

По оценкам Nvidia, новый процессор обеспечивает производительность в 1,5 раза выше, чем у его предшественника Grace.

В задачах, характерных для ИИ-агентов, в частности при выполнении кода Python и компиляции программ, преимущество над ведущими x86-процессорами может достигать двух раз. Геометрическое среднее ускорение в выбранном наборе тестов составляет 1,6 раза.

Компания также рассматривает Vera не только как вспомогательный процессор для серверов с GPU, но и как самостоятельное решение для серверных стоек, оснащенных исключительно центральными процессорами.

Такие системы могут обрабатывать запросы инструментов ИИ-агентов и выполнять задачи обучения с подкреплением, не задействуя для этого ресурсы графических ускорителей.

Хотя в отрасли обсуждается возможность использования до 80 CPU на один GPU, Nvidia не подтверждает такой прогноз. В то же время компания признает, что с увеличением количества ИИ-агентов потребность в вычислительных ресурсах центральных процессоров будет расти.

OBOZ.UA также сообщал, что Билл Гейтс предупредил об угрозах со стороны ИИ в 2027 году.

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