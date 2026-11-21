Поврежденный зарядный кабель может перегреваться, вызвать ожоги, испортить устройство или привести к пожару. Опасность сохраняется даже тогда, когда телефон продолжает заряжаться, а внешняя оболочка провода еще кажется целой.

Видео дня

Как объясняет Engadget, многократные сгибания и рывки постепенно разрушают тонкие металлические жилы внутри кабеля. Особенно уязвимы участки возле его концов, где провод часто перегибается.

Почему поврежденный кабель нагревается

Когда зарядное устройство вытягивают за провод, нагрузка приходится на соединение позади штекера. Часть внутренних жил может оборваться раньше, чем на изоляции появятся заметные трещины. Остальные продолжают проводить ток, поэтому сам факт зарядки не подтверждает исправность кабеля.

Чем меньше целых жил остается, тем больше становится электрическое сопротивление поврежденного участка. Больше энергии превращается в тепло, которое концентрируется на небольшой площади. Особенно это опасно при большей силе тока, используемой для быстрой зарядки.

Защита адаптера от короткого замыкания или чрезмерного тока не гарантирует безопасность такого соединения: оно способно нагреваться и при допустимом токе. Домашний автоматический выключатель также может не сработать, если неисправное оборудование не создает нагрузку, достаточную для его отключения.

РЕКЛАМА

Чем грозят перегрев и оголенные провода

Поврежденный разъем может нагреться настолько, что обожжет пальцы или расплавит пластик вокруг. Нестабильное питание способно повредить аккумулятор или со временем ухудшить его состояние, а нарушения электрических сигналов – вывести из строя USB-порт устройства.

Потертый кабель создает и риск поражения током. USB-кабели работают при низком напряжении, однако дополнительная опасность возникает при повреждении адаптера или оголении его частей; влага повышает риск. Самое серьезное возможное последствие неисправности – пожар, особенно если некачественное оборудование не обеспечивает надлежащую защиту.

Главные истории дня

Не заряжайте телефон под подушкой или одеялом даже с исправным кабелем: они задерживают тепло. Изолента тоже не возвращает поврежденному проводу безопасное состояние – она лишь закрывает разрыв оболочки, оставляя оборванные жилы внутри.

Как распознать неисправность и что делать

Типичные признаки проблемы – зарядка постоянно прерывается или работает только тогда, когда кабель удерживают в определенном положении. Подпирание штекера или дополнительное сгибание провода дают лишь кратковременный результат. Такой кабель следует заменить.

РЕКЛАМА

Отличить неисправность кабеля от проблемы с портом поможет другой, исправный кабель. Если с ним устройство заряжается нормально, причина в старом проводе. Если перебои остаются, попробуйте другой зарядный адаптер; проблема также может быть в разъеме устройства. Его можно осмотреть при подсветке, а чтобы вытряхнуть мусор – легко постучать телефоном по ладони, направив порт вниз.

ГСЧС призывает отказаться от неисправной электротехники:

"Не пользуйтесь поврежденными, самодельными или несертифицированными электроприборами. Это может привести к перегреву, поражению током или возгоранию", – подчеркивают специалисты.

Если прибор выходит из строя во время работы, его нужно немедленно отключить от электросети. Включенный электроприбор нельзя тушить водой – для этого используют порошковый или углекислотный огнетушитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как оставаться на связи во время отключений электричества долгое время благодаря настройкам смартфона.