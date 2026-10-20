Не выбрасывайте: как можно использовать старые USB-кабели

У большинства из нас найдется ящик или коробка, где вперемешку лежат старые USB-кабели и другие провода, которые, возможно, уже давно не нужны. Это могут быть старые зарядные устройства или кабели от наушников, колонок или принтеров – откуда бы ни взялись эти провода, они являются электронным мусором, который постепенно захватывает жизненное пространство.

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Во время уборки может возникнуть соблазн просто выбросить старые кабели в мусор, но стоит сначала подумать, действительно ли они стали ненужными. То, что кабель больше не подходит к вашим гаджетам, еще не означает, что он не работает. Многие старые USB-кабели по-прежнему исправно проводят электрический ток – просто их разъем не совместим с новым телефоном или ноутбуком. Другие провода могут быть изношенными, перетертыми или вообще без одного из разъемов, однако медные жилы и прочная пластиковая оболочка все еще могут пригодиться. В то же время использование поврежденного кабеля для передачи тока может привести к пожару, поэтому прежде чем применять его для питания чего-либо другого, убедитесь, что знаете, как это сделать безопасно. Издание Engadget рассказало, как безопасно и с пользой использовать старые кабели в быту.

Как повторно использовать исправные USB-кабели

Прежде чем разрезать кабель, проверьте, проводит ли он по-прежнему электрический ток. Если провод работает, не обязательно от него избавляться. Он может и дальше выполнять свою первоначальную функцию, просто в другом месте или для конкретной задачи.

Обустройте отдельную зарядную станцию. Соберите все исправные кабели, разместите их возле розетки рядом с рабочим столом или кухонной столешницей и подпишите, для каких устройств они предназначены. Так провода не будут путаться, а вам не придется каждый раз искать зарядное устройство, когда телефон или планшет разрядится. Даже если старый кабель не поддерживает быструю зарядку, он все равно поможет немного подзарядить устройство, пока вы готовите ужин, – и не придется идти за зарядкой в другую комнату.

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Или можно собрать отдельный набор кабелей для путешествий. Запасные кабели пригодятся во время отпуска или командировки. Если вы случайно забудете один из них в аэропорту или гостиничном номере, будет не так обидно потерять именно этот кабель, как лучший из тех, что у вас есть. К тому же отдельный набор в небольшой дорожной сумке избавит вас от необходимости в спешке собирать все необходимые мелочи перед отпуском или незапланированной поездкой.

Используйте кабели для питания небольших аксессуаров. Старые провода, которыми вы больше не заряжаете телефон или планшет, могут подойти для питания светодиодной подсветки за монитором или освещения темного уголка рабочего стола. Если у вас есть базовые навыки работы с электроникой, исправные USB-кабели можно использовать и в небольших самодельных проектах, например для простых датчиков. Для этого, скорее всего, понадобятся паяльник и терпение, но даже целый ящик старых проводов может превратиться в нечто действительно полезное.

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Как превратить USB-кабели в предметы быта и материалы для творчества

Даже кабели, которые уже не могут надежно заряжать устройства, содержат материалы, которые стоит использовать повторно. Вариантов немало – все зависит от вашей фантазии и навыков.

Медные жилы могут оказаться неожиданно удобным материалом для подвязки растений в саду. Если снять внешнюю оболочку и внутреннюю изоляцию, оголенная или луженая медная проволока будет достаточно гибкой, чтобы аккуратно подвязать стебли помидоров к кольям. В крайнем случае целый кабель можно использовать, чтобы закрепить дерево на опоре во время сильного ветра.

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В помещении целые кабели можно приспособить для подвесных кашпо или крепления картин. Для этого достаточно обрезать разъемы с обоих концов, обернуть провод вокруг горшка или рамки и закрепить узлом или крючком.

Для любителей рукоделия старые провода открывают немало возможностей. Если скрутить гибкий кабель в плотную спираль и склеить витки, получится простая подставка под чашку. Отрезки кабеля, продетые через отверстия в ящике, могут стать необычными ручками, если закрепить их узлами или шайбами. А из кабелей, особенно оплетенных нейлоновой нитью, можно сделать ремешки для брелоков или удобные петли для молний. Если хочется чего-то более оригинального, изготовьте брелоки для всех членов семьи, оставив на конце каждого USB-разъем. Затем найдите подходящие USB-разъемы, закрепите их на небольшой дощечке – и у вас получится необычная ключница у двери.

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Те, кто любит художественные эксперименты, могут снять изоляцию с кабелей и сплести из проводов оригинальные браслеты. Другой вариант – выложить их на холсте или деревянной доске, создав композицию из проводов. А если использовать гибкий проволочный каркас, можно даже сделать небольшую скульптуру.

Почему стоит повторно использовать кабели и сдавать их на переработку

Даже если вы нашли несколько способов повторного использования старых кабелей, некоторые из них в конечном итоге все равно придется утилизировать. В таком случае лучше сдать их на переработку, а не выбрасывать в обычный мусор. USB-кабели в основном изготавливаются из меди и пластика, которые медленно разлагаются на свалках. Согласно отчету ООН "Global E-waste Monitor 2024", в 2022 году в мире образовалось 69 миллионов тонн электронных отходов, но надлежащий сбор и переработка были зафиксированы лишь для 22,3% из них.

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Повторное использование кабелей помогает дольше предотвращать их попадание в поток отходов и снижает потребность в производстве новых. Если же кабель до сих пор исправен, но вам просто не нужен, его можно отдать местной школе или некоммерческой организации, которая проводит занятия по естественным наукам, технологиям, инженерии и математике (STEM). Там запасные компоненты могут пригодиться для учебных и практических проектов.

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