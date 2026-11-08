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Не красный: какой цвет лазерной указки самый мощный

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
363
Не красный: какой цвет лазерной указки самый мощный
Красный и зеленый лазеры кажутся ярче, однако, если речь именно о мощности, здесь выигрывает синий. Источник: Okky Buyung sasongko

Лазер, название которого является аббревиатурой английского выражения Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света путем вынужденного излучения), – это искусственно созданный узкий луч света, который используют во многих областях. В лазерном луче свет распространяется в виде волн, длина которых определяет конкретный цвет.

Как мы знаем еще со школьного курса физики, естественный солнечный свет состоит из всех видимых цветов спектра и одновременно излучает волны разной длины, поэтому кажется белым. Лазеры же обычно излучают свет только одной длины волны, так и возникает тот самый цвет луча. Если речь идет о лазерных указках, то чаще всего встречаются красные и зеленые. Эти же цвета используют и в строительных инструментах, поэтому нередко возникает вопрос, какой лазерный уровень лучше выбрать – красный или зеленый. Ответ дало издание BGR.

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Если совсем коротко, то самым мощным является синий лазер. Чтобы понять почему, стоит разобраться, что такое лазер и по каким параметрам измеряют его характеристики. К тому же многие ошибочно отождествляют яркость с мощностью, хотя это не одно и то же. Например, менее мощная зеленая лазерная указка может казаться значительно ярче синей.

По мощности красные и зеленые лазеры уступают синим: последние легко могут превышать показатель 1000 мВт. Мощность лазера зависит от нескольких факторов, в частности от типа используемого диода и, в меньшей степени, от длины волны излучения.

Не красный: какой цвет лазерной указки самый мощный

Чем длиннее волна лазера в нанометрах, тем меньше энергии он несет. Источник: Antonio the Optometrist / YouTube

Длина волны и диоды

Длину волны измеряют в нанометрах – по расстоянию между соседними пиками волны. Для видимого света этот показатель составляет примерно 400-700 нм. Длина волны красного лазера – около 650 нм, зеленого – 532 нм, а синего – примерно 445 нм. Чем меньше значение в нанометрах, тем короче волна. Отдельный фотон коротковолнового света, например синего лазера, несет больше энергии, чем фотон длинноволнового красного.

Мощность лазеров также измеряют в милливаттах (мВт) – эта единица показывает, сколько энергии излучает световой луч за единицу времени. На этот показатель в значительной степени влияет тип лазерного диода. В синих лазерах используют диоды прямого излучения: такая технология проще и позволяет эффективнее преобразовывать энергию в свет. В традиционных зеленых лазерах, напротив, применяют технологию DPSS (диодно-накачиваемый твердотельный лазер). Она сложнее, поскольку для получения света нужной длины волны его пропускают через специальные кристаллы. Сегодня существуют и зеленые лазеры с диодами прямого излучения, однако эта технология пока относительно новая. Такие устройства недолговечны и эффективны лишь в ограниченном числе небольших по масштабу применений.

Не красный: какой цвет лазерной указки самый мощный

Человеческий глаз воспринимает более яркий луч как более мощный, но с точки зрения физики это не так. Источник: Pexels

Яркость не означает мощность

Одна из особенностей лазеров, которая может вводить в заблуждение, заключается в том, что луч определенного цвета кажется человеческому глазу гораздо ярче, хотя это почти ничего не говорит о его фактической мощности. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), если глаза уже адаптировались к темноте, зеленый лазер одинаковой интенсивности с красным может казаться до 30 раз ярче. Причина в том, что человеческое зрение значительно чувствительнее к длине волны зеленого света и гораздо хуже воспринимает красный.

С синими лазерами все еще интереснее: они мощнее красных и зеленых, но выглядят не такими яркими. Даже если синий луч несет больше энергии, зеленый все равно будет казаться интенсивнее. В то же время любой лазер может быть опасен для глаз, а для повреждения сетчатки синим лучом, согласно исследованию 2013 года, опубликованному в Ophthalmology Times, достаточно даже кратковременного воздействия. Из-за более короткой длины волны и большей мощности в милливаттах синий свет может вызывать ожоги сетчатки: энергия луча превращается в тепло. Сфокусированное лазерное излучение способно не только повредить зрение – даже обычная лазерная указка может вывести из строя камеру видеонаблюдения.

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