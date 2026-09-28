Главным правилом при выборе PIN-кода банковской карты должна быть его безопасность. Следует выбирать такие цифры, чтобы злоумышленники не смогли их легко угадать или связать с владельцем карты.

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При этом практически каждый пятый пользователь выбирает PIN-коды, которые очень легко взломать. Как выбрать надежный PIN-код и чего точно не стоит делать, рассказали на портале Onet.

Какие PIN-коды самые опасные

Как показало исследование 3,4 миллиона PIN-кодов, 19% пользователей карт выбирают одни и те же комбинации.

Три самых популярных кода – "1234", "1111" и "0000" – составляют почти пятую часть всех проанализированных PIN-кодов.

Это свидетельствует о масштабе проблемы и распространенности предсказуемых комбинаций.

Еще одной распространенной ошибкой является выбор комбинаций, которые легко связать с личностью владельца – например, даты рождения или других важных дат.

Такие коды, как и простые последовательности, чаще всего в первую очередь пытаются подобрать злоумышленники.

Комбинации типа "4321" или "2580" также опасны, ведь они повторяют расположение цифр на клавиатуре телефона.

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Как выбрать безопасный PIN

Главное правило надежного PIN-кода: он должен быть максимально непредсказуемым. Стоит избегать дат, повторяющихся цифр, последовательностей и "узоров" на клавиатуре.

Кроме того, следует избегать использования одного и того же кода для других карт или паролей.

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