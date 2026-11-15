Названы самые мощные смартфоны в 2026 году: в списке не только iPhone

В 2026 году производители смартфонов представили ряд мощных флагманов с новыми процессорами и усовершенствованными камерами. В рейтинг лучших устройств вошли модели Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo и Google.

Видео дня

Об этом сообщает BGR. При оценке учитывались не только результаты тестов, но и автономность, скорость работы и возможности камер.

Какие возможности предлагают лучшие смартфоны года

Первую строчку рейтинга занял iPhone 18 Pro Max с новым 2-нм процессором Apple A20 Pro. Он оснащен шестиядерным центральным и семиядерным графическим процессорами, который, по данным Apple, до 40% быстрее предшественника. В тесте Geekbench 7 смартфон набрал 4735 баллов в одноядерном и 12 545 – в многоядерном режиме, показав лучший результат среди моделей 2026 года.

Увеличенная испарительная камера помогает устройству избегать перегрева. Он оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 3000 нит и аккумулятором, которого, по оценке Apple, хватает на 45 часов воспроизведения видео. Во время тестирования после 25 часов активного использования оставалось около 12% заряда.

Смартфон также имеет три 48-мегапиксельные камеры, переменную диафрагму и телеобъектив с четырехкратным оптическим увеличением. Однако ночная съемка уступает возможностям Pixel, а алюминиевый корпус легко царапается при падении.

РЕКЛАМА

Xiaomi 18 Pro Max стал первым смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Чип с частотой до 5,01 ГГц дополнен графикой Adreno 850 и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. По результатам тестов BGR, его графическая производительность примерно на 26% выше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra.

Главные истории дня

Модель оснащена 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с яркостью до 4000 нит и функцией Privacy Display для сокрытия конфиденциальной информации. На задней панели также расположен дополнительный 2,9-дюймовый экран. Аккумулятор емкостью 8500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную – 50 Вт.

Основная камера состоит из двух 200-мегапиксельных сенсоров и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Смартфон работает на Android 17 с оболочкой HyperOS 4 и поддерживает запись видео в формате 8K. Сейчас он доступен только в Китае примерно за 1045 долларов, а глобальный запуск ожидается до конца 2026 года.

РЕКЛАМА

Oppo Find X10 Pro Max работает на 2-нм процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. В тесте Geekbench смартфон набрал 3052 балла в одноядерном и 10 439 – в многоядерном режиме. Несмотря на более низкие результаты по сравнению с чипами Snapdragon, устройство хорошо справляется с повседневными задачами и требовательными играми на максимальных настройках графики.

РЕКЛАМА

Главная особенность модели – система из трех 200-мегапиксельных камер, которая обеспечивает качественную дневную съемку и портреты. Дополнительный комплект телеконвертера позволяет получить 10-кратное оптическое увеличение и общий зум до 40 раз. В то же время при ночной съемке сверхширокоугольная камера уступает по качеству, а у телеобъектива могут возникать проблемы с фокусировкой.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Также устройство защищено от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

РЕКЛАМА

Google Pixel 11 Pro XL уступает конкурентам по производительности. Процессор Tensor G6 набрал в Geekbench 6 2739 баллов в одноядерном и 7586 – в многоядерном режиме, а в 3DMark Wild Life Extreme – 3338 баллов, что меньше половины результата Snapdragon 8 Elite Gen 5. При многозадачности смартфон может тормозить и нагреваться.

РЕКЛАМА

В то же время Tensor G6 имеет на 50% больше вычислительных блоков TPU, чем предшественник, а производительность ИИ на устройстве, по данным Google, выросла в 3,5 раза. Еще одно преимущество модели – камера с основным сенсором на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и телеобъективом с пятикратным оптическим увеличением.

Смартфон получил 6,8-дюймовый дисплей Super Actua с яркостью до 3600 нит и аккумулятор на 5115 мАч, которого хватает примерно на семь часов работы экрана. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная Qi 2.2 мощностью 25 Вт. Однако оперативной памяти стало меньше – 12 вместо 16 ГБ, а функция Pro Zoom теряет надежность при увеличении примерно в 80 раз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая функция iPhone незаметно разряжает батарею – ее стоит отключить прямо сейчас.