Рядом с рядом разъемов WAN и LAN на задней панели большинства маршрутизаторов часто можно найти USB-порт. Если вы не просматривали инструкцию к своему роутеру или не экспериментировали с гаджетами самостоятельно, вы, возможно, и не догадываетесь о его возможностях.

Видео дня

Впрочем, как утверждает издание Engadget, этот разъем удивительно многофункционален: он способен превратить обычный USB-накопитель в сетевой диск или же обеспечить резервный доступ к интернету во время сбоев у вашего провайдера. По сути, Wi-Fi-роутеры – это энергоэффективные компьютеры с процессором, оперативной памятью и простой операционной системой. Более новые модели обладают большим запасом производительности и более быстрыми портами USB 3.x, что открывает им доступ к более мощным функциям сетевой маршрутизации. Если вы раньше и не задумывались о том, чтобы использовать этот порт в полной мере, стоит изучить, на что он способен.

Для чего нужен USB-порт роутера

Хотя точный набор возможностей зависит от производителя и конкретной модели, USB-порт на задней панели роутера обычно можно использовать для создания файлового сервера. Идея проста: вы подключаете внешний жесткий диск, SSD или обычную флешку – и получаете доступ к данным с любого устройства, подключенного к беспроводной сети. Сначала эту функцию нужно включить в настройках маршрутизатора. Ищите пункт с названием "Общий доступ к файлам" (File sharing), "USB-накопитель" (USB storage device), "Общий доступ к мультимедиа" (Media sharing), ReadySHARE или подобные варианты этих терминов.

РЕКЛАМА

После активации вы сможете получить доступ к содержимому накопителя через протоколы SMB, Samba или FTP – в зависимости от модели роутера. Подробные инструкции по настройке можно найти на сайтах производителей, таких как TP-Link или Asus.

Общий доступ к принтеру – еще один популярный способ использования USB-порта. Если у вас старый или недорогой принтер без поддержки Wi-Fi, вы сможете отправлять документы на печать по беспроводной сети, без необходимости поочередно подключать кабель к каждому компьютеру. Правда, совместимость зависит от конкретных моделей роутера и принтера. Кроме того, в процессе настройки на ПК может потребоваться установка специальной утилиты, например EZ printer sharing от Asus.

Главные истории дня

Наконец, некоторые маршрутизаторы поддерживают работу с USB-модемами мобильных операторов. Эта функция работает не на всех моделях, ведь программное обеспечение маршрутизатора должно уметь согласовывать 4G- или 5G-соединения. Если же ваше устройство это поддерживает, мобильный интернет может служить как основным источником сети, так и резервным каналом на случай сбоя у провайдера. Последнее называется аварийным переключением Dual WAN (dual WAN failover) или Multi-WAN.

Современные роутеры также позволяют делиться интернетом с Android-смартфоном через USB-модем (USB tethering). Это избавляет от необходимости покупать отдельный USB-флеш-модем, но лишает преимуществ автоматического резервирования, ведь телефон придется подключать вручную каждый раз. И хотя можно просто раздать Wi-Fi напрямую со смартфона, использование роутера удобнее тем, что вашим домашним устройствам не придется переключаться на другую беспроводную сеть.

РЕКЛАМА

Для чего не стоит использовать USB-порт роутера

Несмотря на всю универсальность, есть несколько ограничений, о которых стоит знать, прежде чем превращать роутер в файловый сервер. Во-первых, это производительность: многие старые модели поддерживают только скорости USB 2.0. Это максимум 480 Мбит/с (или 60 МБ/с), то есть передача больших объемов данных займет много часов.

РЕКЛАМА

Некоторые роутеры также не очень хорошо справляются с портативными жесткими дисками, поскольку те потребляют больше энергии, чем обычная флешка. Если у вас еще нет накопителя, лучше выберите жесткий диск с собственным внешним блоком питания. Впрочем, на этом этапе уже лучше задуматься о покупке полноценного сетевого хранилища (NAS). Они не так компактны, как диск, подключенный к роутеру, но обеспечивают несравненно лучшую стабильность и скорость.

В полноценный NAS обычно можно установить несколько жестких дисков и настроить систему хранения данных с помощью технологии RAID. В случае выхода из строя одного из дисков вы не потеряете свои данные. Хотя RAID не является полноценной резервной копией, это важный первый шаг для защиты от потери информации.

РЕКЛАМА

Совместное использование принтера также имеет свои минусы, ведь во многих случаях требует установки дополнительного ПО на компьютер. TP-Link, Netgear и Asus предлагают соответствующие программы для Windows и macOS, но не имеют решений для запуска печати напрямую с устройств на Android или iPhone.

Даже с этими оговорками USB-порт на задней панели маршрутизатора вполне можно использовать с пользой. Так, на таком сетевом диске не стоит хранить важные резервные копии. Однако в качестве средства обмена файлами и временным медиаконтентом между домашними устройствами – это отличный и ценный инструмент.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему у роутера может быть небольшой радиус действия – как усилить сигнал Wi-Fi от него.

РЕКЛАМА