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Зачем нужно отверстие рядом с камерой ноутбука: об этом мало кто знает

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Зачем нужно отверстие рядом с камерой ноутбука: об этом мало кто знает
Рассказываем, зачем нужно это отверстие возле камеры ноутбука. Источник: Радила Радилова

Ноутбук — чрезвычайно удобное решение как для рабочих задач, так и для личного пользования. И производители стараются сделать их максимально удобными, варьируя функциональный дизайн гаджетов. Неизменным остается одно — небольшое отверстие возле объектива веб-камеры.

Даже комплектация самого блока камеры в складном компьютере различается. Она может быть оснащена светодиодным индикатором, заслонкой, закрывающей объектив, здесь же могут размещаться микрофоны. Все это может сочетаться в различных комбинациях или отсутствовать вовсе. Но дополнительное отверстие останется неизменным. Издание BGR рассказало, для чего существует это отверстие.

А это также камера, которая используется для Windows Hello — системы биометрической аутентификации от Microsoft. Проще говоря, она помогает Windows подтвердить вашу личность с помощью распознавания лица или отпечатка пальца и войти в систему или на сайты, поддерживающие ключи доступа (passkeys).

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Зачем нужно отверстие рядом с камерой ноутбука: об этом мало кто знает

Отверстие рядом с камерой является частью системы безопасности ноутбука. Источник: Pexels

Ключи доступа — это не обычные пароли или PIN-коды, а криптографическая связь между сервисом и физическим подтверждением на вашем устройстве, например USB-ключом безопасности или биометрическим сканированием. Вы вставляете ключ или сканируете лицо, после чего устройство и сервис подтверждают вашу личность, позволяя войти. Поскольку воссоздать трехмерный снимок лица значительно сложнее, чем подбирать сотни паролей в секунду, можно сказать, что в менеджерах паролей больше нет необходимости.

Вот мы и подошли к тому, зачем нужна эта дополнительная камера: когда Windows Hello запустили в 2015 году, система принимала данные от сканеров отпечатков пальцев, инфракрасных датчиков и систем из нескольких камер, которые строили 3D-модель лица. Большинство производителей ноутбуков выбрали именно инфракрасные датчики для сканирования лица и используют их до сих пор. Способность ИК-камер реагировать на тепло позволяла проходить проверку даже в полной темноте. Однако уязвимость в программном обеспечении, которую Microsoft устранила в 2025 году, заставила компанию изменить требования: теперь данные с инфракрасного датчика обязательно должны сочетаться с изображением с обычной цветной камеры.

В похожем контексте уже давно ведутся разговоры о том, заменит ли Apple когда-нибудь Touch ID на своих MacBook на систему Face ID. На iPhone и iPad камеры TrueDepth используются уже около десяти лет, поэтому удивительно, что их до сих пор не перенесли на ноутбуки.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему не стоит наклеивать защитную пленку на экран ноутбука.

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