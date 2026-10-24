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Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз: как изменился экран

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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453
Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз: как изменился экран
Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз. Источник: Tim Pan

Известный техноблогер Тим Пан решил проверить, как складной iPhone Duo выдерживает продолжительное использование. Результаты эксперимента привлекли внимание рынка, особенно учитывая ожидания пользователей от первого гибкого устройства компании и тот факт, что производителем экрана является Samsung, а не сама Apple.

Перед релизом в Apple обещали создать уникальное устройство с экраном без заметной складки, но, как это часто бывает, обещания на презентации не совпали с реальностью. Блогер показал, как изменился экран iPhone Duo после 10 тыс. циклов складывания.

Неоправданные ожидания

Купертиновцы обещали создать первый складной смартфон с экраном без заметной складки, которая обычно портит внешний вид дисплеев у Samsung и других конкурентов на рынке гибких смартфонов.

Однако практика показала противоположный результат. Первые 500 циклов складывания блогер выполнил вручную, и уже на этом этапе линия сгиба на внутреннем 7,6-дюймовом экране стала значительно заметнее по сравнению с новым устройством. Таким образом, несмотря на громкие заявления производителя, результат оказался таким же, как у большинства существующих аналогов.

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Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз: как изменился экран

Обещания Apple не оправдались. Источник: Tim Pan

Испытания холодом и роботом

После ручного теста к эксперименту подключили специальный автоматизированный механизм. Машина выполнила 9 500 циклов складывания при комнатной температуре. Дополнительно смартфон прошел 1000 циклов в экстремальных условиях при температуре около -20 градусов по Цельсию.

После завершения всех тестов в центре дисплея образовалась отчетливая и заметная складка, напоминающая экраны первых поколений складных смартфонов.

Надежность шарнира на высоте

Несмотря на визуальные изменения дисплея, механическая часть устройства показала отличную выносливость. Серьезных изменений в работе шарнира специалист не обнаружил. Механизм полностью сохранил плавность хода, усилие, необходимое для открывания устройства, практически не изменилось. Во время проверки на изгиб в противоположном направлении измеритель зафиксировал нагрузку в 37,8 килограмм-силы.

Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз: как изменился экран

Шарниры смартфона прошли испытания. Источник: Tim Pan

Что это значит для будущих владельцев

Если рассчитать нагрузку условно, например, складывать телефон 100 раз в день, то 10 тыс. циклов соответствуют примерно 100 дням. Тем не менее, лабораторные тесты не всегда точно отражают реальную эксплуатацию, так как реальные привычки пользователей сильно различаются.

Увеличение и раннее появление заметной складки на экране, произведенном силами Samsung, может стать весомым недостатком. В то же время высокая прочность и стабильная работа шарнира дают основания для оптимизма в отношении долговечности самого корпуса.

Нашумевший iPhone Duo сложили и разложили 10 тысяч раз: как изменился экран

Результаты теста. Источник: Tim Pan

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