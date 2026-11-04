Microsoft создал ИИ, который в режиме реального времени подменяет слова и мимику спикеров: где планируют применять

Корпорация Microsoft подала заявку на патент для технологии искусственного интеллекта, которая может редактировать трансляцию прямо во время эфира, меняя слова выступающего, его губы и выражение лица. ИИ буквально перерисовывает рот так, чтобы изменения были незаметны.

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Эта система может удалять заполнительные слова и звуки, а также мгновенно переводить иностранную речь. Об этом пишет издание Patentlyze, которое отслеживает новые патентные заявки крупных технологических компаний в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Что известно об ИИ Microsoft

Искусственный интеллект будет прослушивать аудио в режиме реального времени и определять слова, которые пользователь предпочел бы не слышать. Он будет опираться на настройки профиля (такие данные, как возраст, языки, которыми владеет человек, или место проживания).

Затем ИИ заменит слова на более приемлемые и перерисует рот говорящего на видео, чтобы движения губ соответствовали тексту. Переходы будут плавными, что позволит скрыть места склейки.

В документе перечислено, что именно можно заменить: слова-паразиты вроде "э-э-э", сленг, нечетко или неправильно произнесенные слова, оскорбления и фоновый шум. Слова для замены могут быть найдены с помощью поиска в Интернете, в заявке также предлагается возможность мгновенной проверки фактов.

Эта система также могла бы работать как переводчик. Если спикер говорит на языке, которого нет в профиле пользователя, тот будет слышать и видеть, как этот человек говорит на его языке. Задержка составит несколько секунд, без необходимости полного редактирования после записи.

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Для чего планируют использовать ИИ

Благодаря этой технологии зрители смогут видеть и слышать иностранного спикера на родном языке, причем движения его губ будут совпадать с тем, что он говорит. ИИ будет удалять слова-паразиты и паузы, исправлять заикание, а также фильтровать сленг и разговорную речь и заменять "неуместные, оскорбительные или бесчувственные слова".

Учитывая перечисленное выше, технологию предлагают применять для трансляций лекций, презентаций, спортивных событий, развлекательных шоу.

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При этом в Microsoft отметили, что оригинальная (неотредактированная) видео- и аудиозапись обязательно будут сохраняться.

"Главная проблема – доверие. Этот же инструмент может изменить то, что говорит оратор, и в заявке упоминается замена фактов, полученных в результате поиска, и удаление оскорбительных слов, причем лишь один дополнительный пункт касается сохранения оригинальной записи", – говорится в статье.

Во время первого рассмотрения эксперт отклонил заявку Microsoft, поданную в таком виде, что является стандартной процедурой и обычно сопровождается внесением поправок.

Как сообщал OBOZ.UA, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект – чрезвычайно мощный, но в то же время опасный инструмент. По его словам, нейросети способны стать причиной гибели значительной части населения планеты.