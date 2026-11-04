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Microsoft создал ИИ, который в режиме реального времени подменяет слова и мимику спикеров: где планируют применять

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
18
Microsoft создал ИИ, который в режиме реального времени подменяет слова и мимику спикеров: где планируют применять
Иллюстративное изображение технологии ИИ Microsoft. Источник: Shutterstock/Futurism

Корпорация Microsoft подала заявку на патент для технологии искусственного интеллекта, которая может редактировать трансляцию прямо во время эфира, меняя слова выступающего, его губы и выражение лица. ИИ буквально перерисовывает рот так, чтобы изменения были незаметны.

Эта система может удалять заполнительные слова и звуки, а также мгновенно переводить иностранную речь. Об этом пишет издание Patentlyze, которое отслеживает новые патентные заявки крупных технологических компаний в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Что известно об ИИ Microsoft

Искусственный интеллект будет прослушивать аудио в режиме реального времени и определять слова, которые пользователь предпочел бы не слышать. Он будет опираться на настройки профиля (такие данные, как возраст, языки, которыми владеет человек, или место проживания).

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Затем ИИ заменит слова на более приемлемые и перерисует рот говорящего на видео, чтобы движения губ соответствовали тексту. Переходы будут плавными, что позволит скрыть места склейки.

В документе перечислено, что именно можно заменить: слова-паразиты вроде "э-э-э", сленг, нечетко или неправильно произнесенные слова, оскорбления и фоновый шум. Слова для замены могут быть найдены с помощью поиска в Интернете, в заявке также предлагается возможность мгновенной проверки фактов.

Эта система также могла бы работать как переводчик. Если спикер говорит на языке, которого нет в профиле пользователя, тот будет слышать и видеть, как этот человек говорит на его языке. Задержка составит несколько секунд, без необходимости полного редактирования после записи.

Для чего планируют использовать ИИ

Благодаря этой технологии зрители смогут видеть и слышать иностранного спикера на родном языке, причем движения его губ будут совпадать с тем, что он говорит. ИИ будет удалять слова-паразиты и паузы, исправлять заикание, а также фильтровать сленг и разговорную речь и заменять "неуместные, оскорбительные или бесчувственные слова".

Учитывая перечисленное выше, технологию предлагают применять для трансляций лекций, презентаций, спортивных событий, развлекательных шоу.

При этом в Microsoft отметили, что оригинальная (неотредактированная) видео- и аудиозапись обязательно будут сохраняться.

"Главная проблема – доверие. Этот же инструмент может изменить то, что говорит оратор, и в заявке упоминается замена фактов, полученных в результате поиска, и удаление оскорбительных слов, причем лишь один дополнительный пункт касается сохранения оригинальной записи", – говорится в статье.

Во время первого рассмотрения эксперт отклонил заявку Microsoft, поданную в таком виде, что является стандартной процедурой и обычно сопровождается внесением поправок.

Как сообщал OBOZ.UA, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект – чрезвычайно мощный, но в то же время опасный инструмент. По его словам, нейросети способны стать причиной гибели значительной части населения планеты.

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