Meta использует ваши фото из Instagram для обучения ИИ: как это запретить. Инструкция

Компания Meta запустила новую генеративную модель искусственного интеллекта Muse Image, разработанную командой Meta Superintelligence Labs. И настроила ее таким образом, что все совершеннолетние пользователи Instagram с публичными профилями автоматически соглашаются на использование своих фотографий для создания изображений с помощью ИИ.

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Работает это так: кто угодно может упомянуть ваше имя пользователя через @ в текстовом запросе, после чего Meta AI использует ваши общедоступные фотографии для создания нового изображения. Вы не получите об этом никаких уведомлений. Сгенерированные картинки также не удалят, даже если впоследствии вы измените настройки приватности, пишет издание Tom’s Guide.

При этом Meta ограничила автоматическое использование фотографий несовершеннолетних и людей с приватными профилями. В то же время всех совершеннолетних пользователей с открытыми аккаунтами по умолчанию включили в эту систему. Таким образом, защитить себя от такого вмешательства можно, закрыв свою страницу, что подходит не всем. К счастью, есть и другой способ.

Почему это проблема

Подход Meta фактически переворачивает привычный принцип получения согласия. Вместо того чтобы запрашивать разрешение на использование контента для обучения и работы ИИ, компания автоматически включает эту возможность и оставляет пользователям право лишь отказаться от нее. То есть ваши фотографии могут использовать без вашего ведома, пока вы самостоятельно не измените настройки. Любой, кто просматривает Instagram, может превратить ваши снимки в изображения по собственному замыслу – без вашего согласия.

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Особое беспокойство вызывает отсутствие уведомлений. Вы не будете знать, что ваши фотографии уже использовали, не сможете возразить до создания изображения и не сможете повлиять на результат, если вам не понравится, как ИИ воспроизвел вашу внешность. Поэтому лучше не откладывать отключение этой функции – это займет всего несколько минут.

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Как отключить ИИ-генерацию для ваших фото

Откройте приложение Instagram и нажмите на значок своего профиля в нижнем правом углу. Затем коснитесь трех горизонтальных линий в верхнем правом углу, чтобы открыть меню. На обновленных устройствах оно называется "Настройки и действия".

Прокрутите меню вниз и найдите раздел "Публикация и повторное использование". Там будет пункт "Разрешить людям использовать ваш контент в Instagram и функциях Meta с искусственным интеллектом".

В зависимости от версии приложения в этом разделе могут быть отдельные переключатели для публикаций, Reels и оригинальных аудиозаписей. Выключите их все. Это не позволит Meta AI использовать ваш контент из Instagram, когда другие пользователи будут упоминать ваше имя в запросах на генерацию изображений.

После этого другие люди не смогут создавать изображения с помощью ИИ на основе ваших фотографий или повторно использовать ваши аудиозаписи для создания нового контента. По крайней мере, пока что.

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