Кому нужен смартфон с 2 ТБ памяти: он стоит значительно дороже

Смартфоны с накопителем на 2 ТБ пока остаются редкостью, ведь большинству пользователей такой объем памяти просто не нужен. К тому же за максимальную конфигурацию придется существенно переплатить.

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Однако для некоторых профессий и увлечений большой объем внутреннего хранилища может быть действительно полезен. Как пишет BGR, больше всего от таких смартфонов выиграют создатели контента, фотографы, видеооператоры и пользователи, которые хранят большие файлы непосредственно на устройстве.

Какие смартфоны имеют 2 ТБ памяти

На рынке пока немного телефонов с таким вместительным накопителем. Среди моделей, доступных в конфигурации на 2 ТБ, – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max и Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master Stylus Set.

При этом разница в стоимости между конфигурациями довольно ощутима. В США iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти стоит от 1299 долларов, а версия с 2 ТБ – 2499 долларов. Поэтому перед покупкой стоит определить, действительно ли будет использоваться дополнительное пространство, ведь для повседневных задач оно вряд ли оправдает такую переплату.

Почему 2 ТБ могут понадобиться создателям контента

Наибольшую пользу от вместительного накопителя получат люди, которые регулярно записывают видео в высоком разрешении, создают блоги, короткометражные фильмы или другой профессиональный контент.

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Современные iPhone Pro поддерживают специализированные технологии видеосъемки, в частности ProRes RAW, Apple Log 2 и genlock, которые дают больше возможностей для профессиональной работы с видео.

Однако такие форматы требуют значительно больше памяти, чем обычные видеозаписи.

По информации Apple, файлы ProRes могут быть до 30 раз больше, чем видео в формате HEVC. Кроме того, для записи ProRes необходимо иметь не менее 10% свободного места в хранилище смартфона.

Именно поэтому накопитель на 2 ТБ может быть особенно полезен тем, кто снимает длинные видеоролики, документальные материалы или работает над крупными проектами.

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Дополнительное преимущество заключается в том, что смартфон можно использовать не только для съемки, но и для последующего монтажа видео без постоянного переноса файлов на компьютер.

Кому еще пригодится большой объем памяти

Еще одна категория пользователей, для которых 2 ТБ могут быть оправданны, – профессиональные фотографы и видеографы. Они часто работают с большими библиотеками исходных фотографий и видеозаписей. Например, мобильная версия Adobe Lightroom поддерживает файлы RAW, в том числе DNG, которые дают больше возможностей для редактирования изображений, но обычно занимают больше места, чем сжатые фотографии.

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Накопитель на 2 ТБ позволяет хранить значительные объемы исходных материалов непосредственно на телефоне, что особенно удобно во время путешествий или работы вне студии.

Однако если пользователь регулярно переносит фотографии и видео на внешние диски или в облачные хранилища, необходимость в такой конфигурации существенно снижается.

Большой запас памяти может быть полезен и тем, кто стремится выполнять все задачи на смартфоне и не хочет зависеть от iCloud или других облачных сервисов.

Нужны ли 2 ТБ любителям мобильных игр

Современные смартфоны способны запускать требовательные игры, которые раньше были доступны преимущественно на компьютерах и консолях.

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В частности, на новейших iPhone можно играть в Resident Evil 2, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и Death Stranding Director's Cut.

Такие игры могут занимать десятки гигабайт, а если установить сразу несколько крупных проектов, свободное место будет быстро сокращаться. Кроме того, некоторые пользователи загружают на смартфоны фильмы, сериалы и видео для просмотра без интернета через Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ или YouTube.

Если одновременно хранить большую игровую библиотеку, видео в высоком качестве, фотографии и другие материалы, 2 ТБ памяти действительно могут пригодиться.

Если телефон используется преимущественно для общения, социальных сетей, фотографирования и просмотра видео онлайн, значительно меньшего объема памяти обычно полностью хватает для повседневных нужд.

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