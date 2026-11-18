Выход видеоигры Grand Theft Auto VI ожидаемо спровоцирует целую волну фиктивных больничных среди работников самых разных сфер. Однако прогнозируемые убытки от "гриппа" геймеров вряд ли будут настолько велики, как уже несколько месяцев пугают мир медиа

Видео дня

Как пишет издание The Guardian, громкие прогнозы об экономических потерях основаны на приблизительных подсчетах, опросах и данных отдельных кадровых платформ, достоверность которых вызывает сомнения. Хотя работодатели действительно готовятся к тому, что их сотрудники захотят пропустить рабочий день или даже несколько, чтобы первыми поиграть в долгожданную GTA VI.

Поскольку с момента выхода GTA V прошло 13 лет, ожидания от новинки действительно велики. Это породило немало сообщений о так называемом "гриппе GTA" – массовом отсутствии работников на работе в день релиза. Подобное явление якобы наблюдалось в 2013 году после выхода GTA V.

Игра действительно привлечет огромное внимание. По прогнозам, за первые три месяца после релиза GTA VI могут продать 40 миллионов копий, что принесет около 3 миллиардов долларов дохода. Предыдущая часть серии стала самой продаваемой игрой десятилетия в США и первым развлекательным продуктом в истории, который заработал 1 миллиард долларов за кратчайшее время. Ожидается, что новинка превзойдет и этот рекорд.

РЕКЛАМА

Однако толчком к волне встревоженных публикаций стали не какие-то конкретные данные, а заявление генерального директора компании-издателя игры Take-Two Interactive Штрауса Зельника. В апреле он пошутил, что 19 ноября многие будут звонить на работу и сообщать о болезни. После этого СМИ начали распространять прогнозы о масштабах будущих прогулов.

Например, австралийский телеканал Nine News заявил, что игра может обойтись экономике страны в 70 миллионов австралийских долларов из-за падения производительности. Издание News.com.au назвало 19 ноября потенциально крупнейшим днем больничных в истории. А британская Daily Star сообщила, что 1,2 миллиона работников планируют взять отпуск ради игры. В другом прогнозе называли уже 2,5 миллиона человек, в том числе 900 тысяч британцев, которые якобы будут притворяться больными, чтобы провести день за приставкой. Эти цифры основывались на опросе тысячи респондентов, участвовавших в онлайн-опросе одного из сервисов. Назвать такие данные репрезентативными и надежными попросту невозможно.

Главные истории дня

Тем не менее даже австралийская Служба омбудсмена по вопросам справедливого труда отреагировала на ситуацию. В Instagram она напомнила, что видеоигра не является уважительной причиной для неоплачиваемого отпуска, а работодатель может потребовать подтверждение болезни даже при отсутствии в течение одного дня.

В то же время исследователи признают, что определенный рост числа работников, которые не выйдут на работу, вполне возможен. Жаклин Берджесс из Университета Саншайн-Кост ссылается на данные кадровой компании, согласно которым примерно каждый пятый работник в США планирует взять отпуск. Дэниел Джозеф из Манчестерского университета отмечает, что люди и раньше пропускали работу ради популярных видеоигр, в частности Call of Duty. Так, в Японии из-за массовых прогулов школьников и работников даже перенесли выход игр серии Dragon Quest с середины недели на субботу.

РЕКЛАМА

Однако влияние таких прогулов на общую производительность труда оценить сложно. В частности, прогноз об убытках экономики США в размере 1 миллиарда долларов появился в статье испанского вещателя, опубликованной в июле 2025 года. В ней цитировали профессора экономики Хосе Гарсию-Монтальво, однако приведенные цифры, судя по всему, были результатом приблизительных подсчетов, а не полноценного анализа. Сам профессор не ответил на запрос The Guardian о комментарии.

Другие прогнозы основывались на данных платформы для управления персоналом, которая анализировала прогулы во время выхода других крупных игр, в частности Baldur’s Gate 3. Ее представители заявили, что число отсутствующих на работе росло, и предсказали значительные проблемы для австралийских компаний из-за релиза GTA VI посреди рабочей недели.

РЕКЛАМА

Авторы материала The Guardian отмечают, что разговоры о "гриппе GTA" стали скорее медийным феноменом. Несмотря на огромную популярность франшизы, громкие прогнозы об экономических потерях могут быть очередным элементом маркетингового ажиотажа вокруг игры.

В то же время на фоне этих сообщений осталась без внимания другая история, связанная с GTA VI. В октябре Rockstar Games уволила 34 сотрудников в Великобритании и Канаде. Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) назвал это "откровенным и безжалостным актом борьбы с профсоюзами". Все уволенные сотрудники британского офиса были членами профсоюза. Компания заявила, что они разглашали конфиденциальную информацию.

РЕКЛАМА

Среди уволенных был австралийский разработчик Уилл Месилейн, который два года работал над GTA VI в офисе Rockstar в Эдинбурге. Он считает свое увольнение незаконным и рассказывает, что из-за него его партнерше пришлось оставить работу, чтобы они могли переехать в Австралию. "Двухминутный телефонный разговор нанес нашей жизни такой ущерб, последствия которого мы ощущаем до сих пор – даже спустя более чем год", – сказал он.

Дело уволенных сотрудников рассматривает трудовой трибунал в Глазго. Заключительные выступления сторон запланированы на 17 и 18 ноября – за день до выхода GTA VI. Месилейн убежден, что увольнения были связаны с его участием в профсоюзе IWGB, и надеется на справедливое решение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую неожиданную схему заработка на GTA VI придумали украинцы.