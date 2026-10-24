Google использует ваш номер телефона для всех аккаунтов: как отключить эту функцию

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисРуслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиИллюстративное фото. ЛЭПКакие графики отключения будут действовать 24 октября: где не будет света"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней

Google использует ваш номер телефона для всех аккаунтов: как отключить эту функцию

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,3 т.
Google использует ваш номер телефона для всех аккаунтов: как отключить эту функцию
Гугл. Источник: Unsplash.

Пользователи Android могут не знать, что их личный номер телефона автоматически подтверждается во всех аккаунтах Google, настроенных на одном устройстве. Это может создавать риски для конфиденциальности, особенно если на смартфоне одновременно используются личная почта и рабочий аккаунт. Отключить автоматическую проверку можно в настройках телефона.

Об этом говорится в материале издания Blic. Функция называется "Проверка номера телефона" и предназначена для актуализации контактных данных и поддержки работы сервисов Google, использующих номер SIM-карты.

Система периодически проверяет номер во взаимодействии с мобильным оператором. Проблема заключается в том, что такая проверка может распространяться не только на основной профиль пользователя. Если на одном смартфоне настроено несколько аккаунтов Google, номер активной SIM-карты может автоматически подтверждаться и в других аккаунтах.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
2,8 т.
Как правильно заряжать повербанк: важные советы
2,8 т.
Как правильно заряжать повербанк: важные советы
Алина МилсентАлина Милсент
2,5 т.
Не все знают: что можно подключить к USB-порту в автомобиле
2,5 т.
Не все знают: что можно подключить к USB-порту в автомобиле
Алина МилсентАлина Милсент
1,2 т.
Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах
1,2 т.
Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах

Например, личный номер может оказаться в аккаунте Google Workspace, который человек использует для работы, или в почте, созданной для отдельных проектов. Это затрудняет разграничение личных и профессиональных данных.

Пользователи начали обращать внимание на эту особенность после получения электронных писем с сообщениями об успешном подтверждении номера в аккаунтах, где они не ожидали его увидеть.

Чтобы запретить системе автоматически проверять номер телефона, нужно изменить соответствующий параметр в настройках смартфона.

Для этого откройте "Настройки" и перейдите в раздел Google или "Сервисы Google". Затем найдите пункт "Все сервисы", откройте категорию "Конфиденциальность и безопасность" и выберите "Проверка номера телефона".

На соответствующем экране нужно выключить переключатель автоматической проверки номеров телефонов.

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии операционной системы. Это касается, в частности, устройств Samsung, Xiaomi, Motorola и Google Pixel.

Если найти нужный параметр не удается, воспользуйтесь поиском в верхней части меню "Настройки". Введите "Проверка номера телефона" или попробуйте найти соответствующий пункт по англоязычному названию Phone number verification.

Отключение автоматической проверки не удаляет номер телефона из учетных записей, в которые его уже добавили. Поэтому после изменения настроек стоит отдельно проверить каждый профиль Google, настроенный на устройстве.

Для этого откройте нужную учетную запись в браузере или через настройки смартфона. Перейдите в раздел личной информации, найдите контактные данные и проверьте, указан ли там ваш номер телефона.

Если номер сохранен в аккаунте, с которым вы не хотите его связывать, удалите его вручную, если это позволяют настройки учетной записи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за 5 лет Google существенно трансформировал сервис визитных карточек для бизнеса, включив в него целый спектр услуг, добавив туда ИИ и ряд новых функций. Поэтому многие инструкции, циркулирующие в интернете, о том, как его заполнять, с большой вероятностью относятся к Google My Business, которого в привычном виде уже не существует.

Похожие темы
Googleлайфхак
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!