Должен ли телефон вибрировать при подключении зарядки: когда следует насторожиться

Когда вы подключаете современный смартфон или планшет на Android к розетке, кратковременная вибрация устройства (а зачастую и сопровождающий звук) – это вполне нормальное явление. Эта функция была разработана, чтобы уведомить вас о том, что контакт с активным источником питания установлен и все в порядке.

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Однако если ваше Android-устройство после подключения к зарядке вибрирует несколько раз подряд – это тревожный сигнал. Как распознать проблему и что делать дальше, разбиралось издание BGR.

Скорее всего, многократная вибрация свидетельствует о ненадежном соединении. Каждый такой вибросигнал означает очередную неудачную попытку начать зарядку и ее повторный запуск, хотя в нормальных условиях устройство должно подавать сигнал только один раз во время подключения. В зависимости от причины неисправности плохой контакт может даже повредить ваше устройство. В любом случае скорость зарядки почти наверняка будет намного ниже, чем должна быть.

Также существует небольшая вероятность того, что лишние вибросигналы создает какое-то стороннее приложение для контроля батареи, которое вы установили. Если у вас есть подобные программы, проблему можно попробовать решить, изменив их настройки или просто удалив их. Впрочем, даже если таких приложений у вас нет, устранить проблему с постоянной вибрацией обычно достаточно легко.

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Как устранить многократную вибрацию путем очистки USB-порта

Если ваш Android-телефон многократно вибрирует из-за нестабильного соединения, самый простой и быстрый способ решить проблему – очистить USB-порт устройства от грязи. Воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль, грязь или ворсинки, скопившиеся в разъеме. Если вы видите, что внутри все равно застрял мусор, попробуйте осторожно достать его тупой деревянной зубочисткой, стараясь не поцарапать контакты разъема. Для уверенности также продуйте разъем самого зарядного кабеля и разъем на зарядном устройстве (если он съемный).

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Если после очистки всего оборудования телефон все равно продолжает вибрировать при подключении, то, скорее всего, дело в неисправной аппаратной части. Вы можете определить источник проблемы, протестировав другие кабели и источники питания. Если с другими аксессуарами повторных вибраций не возникает, вам стоит приобрести новый кабель или зарядный блок. Если же проблема сохраняется независимо от способа зарядки, можно быть уверенным, что дело в самом телефоне. В таком случае стоит отнести его в профессиональный сервисный центр. Или же, если вы уверены в своих силах, можно попробовать отремонтировать зарядный порт самостоятельно.

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Вибрацию при подключении можно полностью отключить

Если вибрация во время зарядки вас просто раздражает, ее можно полностью отключить. Для этого на своем Android-устройстве перейдите в "Настройки" > "Звук и вибрация" > "Системные звуки и вибрация". Там вы сможете отключить переключатель "Звуки и вибрация во время зарядки". После этого вам придется ориентироваться исключительно на значок батареи в строке состояния Android, чтобы узнать, заряжается ли ваш телефон и когда именно это происходит.

Однако прежде чем отключать функцию вибрации во время зарядки, стоит хорошенько подумать. Это очень удобный индикатор, который четко дает понять, начался ли процесс зарядки. В конце концов, кому из нас не приходилось подключать кабель к телефону и только потом обнаруживать, что другой его конец не был подключен к сети? А в случае с повторными вибрациями своевременное обнаружение проблемы гарантирует, что ваш Android-телефон будет работать оптимально и не получит лишних повреждений. Обратная связь от устройства очень ценна.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько времени полностью заряженный телефон можно держать на зарядке.

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