Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь: объяснение эксперта

Желание оставить телефон на зарядке на всю ночь вполне понятно – кому не хочется утром иметь гаджет со 100% заряженным аккумулятором. Однако эксперт немецкой ассоциации технического надзора TÜV предостерегает от привычки оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

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Как пишет издание Chip, эта идея не лучшая хотя бы потому, что из-за нагрева может сокращаться срок службы аккумулятора. Кроме того, время от времени появляются предупреждения о повышенном риске возгорания. Но насколько обоснованы такие опасения?

Зарядка телефона ночью: действительно ли есть риск пожара?

В социальных сетях можно наткнуться на видео, где зарядные устройства искрят или даже загораются. Причиной таких случаев часто называют длительную ночную зарядку.

Короткий ответ: вероятность возгорания очень низкая, но полностью исключать перегрев и возгорание зарядного устройства нельзя. Есть несколько причин, по которым это может произойти.

Причина 1. Дешевые подделки и некачественная продукция

Как объясняет доктор Герман Динклер из TÜV-Verband, особую опасность представляет дешевая электроника. Поэтому при покупке сетевых адаптеров, которые производители сейчас часто не кладут в комплект новых смартфонов, не стоит отдавать предпочтение неизвестным дешевым брендам.

У таких устройств может быть поддельная маркировка CE, серьезные конструктивные недостатки или они могут выдавать себя за оригинальные комплектующие. При этом обычному покупателю бывает непросто распознать подделку. Поэтому лучше выбирать устройства известных брендов и покупать их в сертифицированных торговых точках.

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Причина 2. Износ

Не стоит пользоваться и старыми зарядными блоками и кабелями, на которых уже заметны следы износа. Если изоляция повреждена, а внутренние провода оголились, возрастает риск поражения электрическим током или возгорания.

Эксперты не советуют пытаться ремонтировать такие кабели с помощью изоленты. Лучше не экономить на безопасности и вовремя приобрести оригинальную замену.

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Причина 3. Сильный нагрев

Если телефон долго заряжается, стоит проверить, насколько сильно нагревается сетевой адаптер. Небольшое выделение тепла – нормальное явление. Однако если зарядный блок настолько горячий, что к нему трудно прикоснуться, это повод насторожиться. Высокая температура повышает риск возгорания.

Также не стоит оставлять телефон на зарядке в кровати на всю ночь. Если он окажется между матрасом и подушкой, тепло, выделяемое во время зарядки, не сможет нормально рассеиваться. Это может повредить устройство и создать дополнительную опасность.

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Причина 4. Несовместимость устройств

По словам доктора Динклера, риск может возникнуть даже при использовании универсальных на вид кабелей USB-C, если зарядное устройство не подходит к конкретной модели телефона. "Только если сетевой адаптер, кабель и устройство технически совместимы друг с другом, зарядка будет безопасной и эффективной", – объясняет эксперт. Поэтому слишком мощный зарядный блок, не соответствующий характеристикам смартфона, может перегреваться.

Вывод

Специалисты советуют не оставлять телефон на зарядке на всю ночь и не класть его во время зарядки рядом с кроватью или непосредственно в нее. Если устройство загорится, пока человек спит, огонь может быстро распространиться и создать настоящую угрозу жизни.

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Также стоит вынимать из розетки зарядное устройство, которым не пользуются, особенно перед тем, как покинуть дом. Даже в режиме ожидания оно потребляет электроэнергию, что в течение года может отразиться на счетах.

При покупке кабелей и зарядных блоков эксперты советуют обращать внимание на знак проверки GS. По словам Динклера, эта маркировка подтверждает, что продукцию проверили независимые испытательные организации, поэтому она может служить надежным ориентиром при выборе.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему не стоит хранить дома старые смартфоны.