Почему важно обновлять приложения на телефоне: объяснения экспертов

Уведомления на смартфоне с призывом обновить то ли операционную систему, то ли браузер, то ли приложение невероятно раздражают. Такие же сообщения могут приходить и на любые другие гаджеты с доступом в Интернет. Но эксперты по кибербезопасности убеждают: хотя они и довольно назойливы, игнорировать их не стоит.

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Своевременно обновленные приложения дают множество преимуществ, а вот затягивание с этим процессом может создать немало хлопот. Тем не менее вы можете настроить автоматическое обновление как в App Store ("Настройки" > "Приложения" > "App Store" > "Обновление приложений"), так и в Google Play Store (в самом приложении нажмите на фото профиля, затем "Настройки" > "Настройки сети" > "Автоматическое обновление приложений"). Почему именно это стоит сделать прямо сейчас, объяснило издание Engadget.

Его эксперты убеждают: регулярные обновления являются важной частью информационной безопасности. Именно поэтому не стоит полагаться на функцию автоматического обновления. Пакеты данных от разработчиков могут зависать или завершаться ошибкой — тогда их приходится обновлять вручную. К тому же такие данные не всегда поступают на устройство сразу после релиза. Оптимальный вариант — сочетать автоматическое обновление с периодической ручной проверкой, чтобы убедиться, что всё работает как положено. И когда эти уведомления появляются, стоит понимать, что именно происходит за кулисами.

Новые возможности

Это самое заметное изменение, которое вы видите после обновления: кнопки изменили свое расположение, появились новые функции или расширились медиатеки. Каждый из нас хотя бы раз открывал любимое приложение и удивлялся его обновленному виду. Некоторые программы, например социальные сети, меняются постоянно. Другие — например, приложения для шопинга или решения бытовых задач — могут обновляться лишь один или два раза в год.

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Игнорируя обновления, вы рискуете упустить интересные инструменты: возможность оставлять заметки к трекам в Spotify, более умные настройки воспроизведения в подкастах, новые учебные курсы в Duolingo или свежие записи в Nintendo Music. Конечно, важность изменений зависит от того, чем именно вы пользуетесь, но вряд ли вам хочется лишаться расширенных возможностей любимых сервисов.

Правда, здесь есть и обратная сторона. Обновления могут урезать удобные функции или сломать то, что раньше работало безупречно. Да и новый интерфейс может оказаться банально неудобным по сравнению со старым. К счастью, разработчики популярных приложений обычно оперативно устраняют массовые сбои, а к новому дизайну со временем просто привыкаешь.

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Повышение безопасности

Устранение уязвимостей в системе безопасности — главная причина обновлять приложения, даже когда делать это совсем не хочется. Хотя уязвимости в отдельных приложениях не так критичны, как в целой операционной системе, они всё равно могут открыть злоумышленникам доступ к вашему устройству или личным данным. Больше всего это касается владельцев Android, ведь iOS более строго изолирует приложения друг от друга.

Однако в истории известны случаи, когда хакеры атаковали и iPhone — например, заставляя устройство совершать звонки без ведома владельца. А в начале 2026 года в приложении Zoom обнаружили уязвимость, позволявшую перехватить контроль над чужими устройствами. Это не означает, что каждое приложение становится смертельно опасным сразу после выхода обновления, но никогда не знаешь, что именно станет следующей мишенью.

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Чем дольше известно о проблеме с безопасностью, тем больше времени у злоумышленников на разработку плана атаки. Установка новейших патчей устраняет эти уязвимости и гарантирует, что ваше устройство не попадет под прицел, когда злоумышленники придумают новый способ нанести ущерб.

Совместимость, исправление ошибок и повышение производительности

Помимо новых функций, обновления часто приносят улучшения в работе уже имеющегося инструментария. Разработчики оптимизируют программный код, устраняют баги, приводившие к сбоям программы, или снижают энергопотребление приложения. Они находят способы выполнять те же задачи с меньшей нагрузкой на аппаратное обеспечение. Это мелкие правки, которые не всегда бросаются в глаза сразу, но делают пользование приложением гораздо более приятным.

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Не столь распространённой, но не менее важной причиной является совместимость с версией ОС. Когда выходит новая версия Android или iOS, разработчики должны убедиться, что их продукт работает на ней корректно. Если обновить операционную систему, а приложения оставить старыми, они могут начать давать сбои. Это касается и новых системных функций: например, когда Uber добавил поддержку Live Activities на iOS, увидеть их можно было только после установки самой новой версии приложения.

Бывает и так, что приложение просто отказывается запускаться, пока вы его не обновите. И это может произойти в самый неподходящий момент — скажем, когда вы уже сели в самолет и остались без интернета. Систематическое обновление убережет вас от ситуации, когда любимое приложение "ляжет" прямо посреди поездки на природу, где нет ни единой полоски связи.

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