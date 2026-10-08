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Почему телефон плохо заряжается в машине: объяснение

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Почему телефон плохо заряжается в машине: объяснение
USB-порт в автомобиле не обеспечивает мощность, необходимую смартфону. Источник: Pexels

Многие водители используют USB-порт в своей машине для зарядки смартфона, однако вы, вероятно, замечали, что это ужасно медленный процесс. К сожалению, существенно повлиять на это невозможно, ведь причиной тому является конструкция электросети автомобиля, но ускорить зарядку все же можно.

Как пишет издание BGR, скорость зарядки мобильного телефона зависит от напряжения (вольт), силы тока (ампер) и мощности (ватт), которые выдает зарядное устройство. Современные зарядные устройства для телефонов обычно рассчитаны на напряжение от пяти до девяти вольт и силу тока около двух ампер. Еще одним важным фактором является источник питания: обычная домашняя розетка может выдавать до 230 вольт при 15–20 амперах, чего более чем достаточно для обеспечения быстрой зарядки гаджета. Для сравнения: некоторые автомобили выдают через свои USB-порты всего пол-ампера.

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Скорость несколько возросла с тех пор, как в автомобилях начали появляться порты USB-C, которые при соответствующих условиях могут заряжать гаджеты до 20 раз быстрее, чем USB-A. Впрочем, большинство автомобильных USB-портов до сих пор работают по стандарту USB 2.0, мощность которого ограничена всего 2,5 Вт. Поскольку современные смартфоны могут потреблять 20 Вт и более, вполне понятно, почему автомобильный USB-порт просто не способен соперничать по эффективности с обычной розеткой.

Как увеличить скорость зарядки телефона в автомобиле

Итак, ваш телефон заряжается медленно именно из-за ограниченной мощности автомобильного USB-порта. Однако вы можете вообще проигнорировать этот порт и подключить адаптер быстрой зарядки USB-C к 12-вольтовой розетке (прикуривателю) на приборной панели. Если у вас есть кабель, поддерживающий быструю зарядку, такой адаптер может выдавать до 75 Вт мощности на ваш смартфон — при условии, что сам телефон поддерживает такой уровень быстрой зарядки.

Впрочем, стоит учитывать, что быстрая зарядка может нанести вред аккумулятору из-за тепла, которое она выделяет. Сама по себе она оказывает минимальное влияние, но если быстрая зарядка сочетается с выполнением ресурсоемких задач, смартфон может сильно перегреться. А одной из самых тяжелых задач для смартфона является именно навигация. Например, приложение Android Auto может буквально "убивать" аккумулятор вашего телефона, особенно если вы используете его в раскаленном салоне автомобиля, пока гаджет подключен к быстрой зарядке. Возможность быстро зарядить телефон в дороге — это удобно и спасает в нужный момент, но пользоваться этим постоянно всё же не стоит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой трюк поможет ускорить любую зарядку смартфона — независимо от источника питания.

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