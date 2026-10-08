Почему телефон плохо заряжается в машине: объяснение

Многие водители используют USB-порт в своей машине для зарядки смартфона, однако вы, вероятно, замечали, что это ужасно медленный процесс. К сожалению, существенно повлиять на это невозможно, ведь причиной тому является конструкция электросети автомобиля, но ускорить зарядку все же можно.

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Как пишет издание BGR, скорость зарядки мобильного телефона зависит от напряжения (вольт), силы тока (ампер) и мощности (ватт), которые выдает зарядное устройство. Современные зарядные устройства для телефонов обычно рассчитаны на напряжение от пяти до девяти вольт и силу тока около двух ампер. Еще одним важным фактором является источник питания: обычная домашняя розетка может выдавать до 230 вольт при 15–20 амперах, чего более чем достаточно для обеспечения быстрой зарядки гаджета. Для сравнения: некоторые автомобили выдают через свои USB-порты всего пол-ампера.

Скорость несколько возросла с тех пор, как в автомобилях начали появляться порты USB-C, которые при соответствующих условиях могут заряжать гаджеты до 20 раз быстрее, чем USB-A. Впрочем, большинство автомобильных USB-портов до сих пор работают по стандарту USB 2.0, мощность которого ограничена всего 2,5 Вт. Поскольку современные смартфоны могут потреблять 20 Вт и более, вполне понятно, почему автомобильный USB-порт просто не способен соперничать по эффективности с обычной розеткой.

Как увеличить скорость зарядки телефона в автомобиле

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Итак, ваш телефон заряжается медленно именно из-за ограниченной мощности автомобильного USB-порта. Однако вы можете вообще проигнорировать этот порт и подключить адаптер быстрой зарядки USB-C к 12-вольтовой розетке (прикуривателю) на приборной панели. Если у вас есть кабель, поддерживающий быструю зарядку, такой адаптер может выдавать до 75 Вт мощности на ваш смартфон — при условии, что сам телефон поддерживает такой уровень быстрой зарядки.

Впрочем, стоит учитывать, что быстрая зарядка может нанести вред аккумулятору из-за тепла, которое она выделяет. Сама по себе она оказывает минимальное влияние, но если быстрая зарядка сочетается с выполнением ресурсоемких задач, смартфон может сильно перегреться. А одной из самых тяжелых задач для смартфона является именно навигация. Например, приложение Android Auto может буквально "убивать" аккумулятор вашего телефона, особенно если вы используете его в раскаленном салоне автомобиля, пока гаджет подключен к быстрой зарядке. Возможность быстро зарядить телефон в дороге — это удобно и спасает в нужный момент, но пользоваться этим постоянно всё же не стоит.

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