Почему не стоит хранить дома старые смартфоны: в чем опасность

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 13 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 13 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемДональд Трамп"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". ВидеоОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар в магазинах, есть жертвы и раненыеОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар в магазинах, есть жертвы и раненыеРасчет стоимости электроэнергии. ИллюстрацияДолги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешают забирать единственное жилье"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почему не стоит хранить дома старые смартфоны: в чем опасность

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
1,4 т.
Почему не стоит хранить дома старые смартфоны: в чем опасность
Старые смартфоны и другие гаджеты с аккумуляторами важно своевременно сдавать на переработку. Источник: Pexels

Куда вы деваете старый смартфон, который уже отслужил свое? Многие просто хранят их дома.

Однако эксперты утверждают, что это может быть опасно. Аккумуляторы в гаджетах продолжают стареть и со временем могут стать нестабильными. Издание Chip рассказало, к каким неприятностям это может привести.

Опасность есть даже в разряженном аккумуляторе

Проблема заключается во встроенных литий-ионных аккумуляторах. Даже если телефон полностью разряжен или им давно не пользуются, батарея остается химически активным элементом. Со временем внутри нее происходят изменения: материалы стареют, внутренняя структура теряет стабильность, а химические реакции могут выйти из-под контроля. Особенно неблагоприятными считаются состояния полного разряда или полного заряда аккумулятора. В таких условиях вероятность нестабильной работы батареи возрастает.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
714
Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео
714
Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
603
Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились
603
Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,5 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
1,5 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все

Для этого не нужны ни высокое напряжение, ни сильное внешнее воздействие. Даже незаметное на первый взгляд повреждение может вызвать нагрев аккумулятора изнутри. В результате может начаться так называемый тепловой разгон – процесс, во время которого батарея самонагревается и может загореться. Если телефон лежит в ящике среди бумаги, одежды или других легковоспламеняющихся вещей, небольшое возгорание аккумулятора способно быстро перерасти в пожар в квартире или даже во всем доме.

Поэтому автор ресурса о пожарной безопасности FeuerwehrWilli не советует годами хранить старые телефоны. Если дома нашлись смартфоны, которыми больше не пользуются, их стоит как можно скорее сдать на надлежащую утилизацию. Для этого подойдут соответствующие пункты приема вторсырья, центры сбора электроники или специальные пункты возврата техники в магазинах.

Как безопасно доставить телефон на утилизацию

Осторожность нужна и при перевозке старого устройства. Лучше всего поместить его в огнестойкий контейнер, например в старую металлическую кастрюлю с крышкой. Это поможет снизить риск распространения огня, если аккумулятор начнет опасно реагировать по дороге к пункту приема.

Итак, старым телефонам не место в ящике. Их нужно правильно утилизировать. Но перед сдачей убедитесь, что пункт приема работает с такими электронными отходами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как превратить старый роутер в усилитель сигнала Wi-Fi.

Похожие темы
Техно лайфхакиСмартфонгаджетаккумуляторбатареяпожарбезопасность
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!