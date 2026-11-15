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Почему нельзя выбрасывать коробку от смартфона: вы могли не знать

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
1,1 т.
Почему нельзя выбрасывать коробку от смартфона: вы могли не знать
Телефон в заводской упаковке. Источник: unsplash.com/@revendo

После покупки нового смартфона многие владельцы сразу избавляются от картонной коробки, считая ее ненужной упаковкой. Однако такая привычка может обернуться неудобствами, ведь оригинальная упаковка выполняет не только декоративную функцию.

В ней может храниться важная информация об устройстве, а также аксессуары, которые пригодятся при дальнейшем использовании или продаже телефона. Есть как минимум три веские причины не спешить с утилизацией коробки от смартфона, отмечают эксперты engadget.com.

Коробка поможет в случае кражи смартфона

Никто не застрахован от потери телефона или его кражи. В такой ситуации важно как можно быстрее сообщить о случившемся мобильному оператору и предоставить уникальный идентификационный номер устройства – IMEI. Он состоит из 15–17 цифр и позволяет идентифицировать конкретный смартфон. С помощью этого номера оператор может заблокировать устройство, чтобы затруднить его дальнейшее использование.

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IMEI можно найти на коробке, в которой продавали телефон. Кроме того, информация о нем доступна через учетную запись Apple или Google в зависимости от операционной системы устройства. Однако в стрессовой ситуации после кражи оригинальная упаковка может стать самым простым способом быстро получить необходимые данные. Именно поэтому коробку стоит хранить хотя бы до тех пор, пока вы пользуетесь смартфоном.

Почему нельзя выбрасывать коробку от смартфона: вы могли не знать

Почему нельзя выбрасывать коробку от смартфона. Источник: unsplash.com/@nsantoianni

Коробка пригодится для возврата товара

Еще одна причина не выбрасывать упаковку – возможность вернуть смартфон продавцу. Если после покупки вы обнаружили, что устройство вам не подходит, или решили воспользоваться предусмотренным магазином правом на возврат, оригинальная коробка может оказаться важным условием процедуры.

Например, Apple для iPhone, приобретенных напрямую у компании, предусматривает 14-дневный срок возврата со дня получения устройства и требует оригинальную упаковку. Samsung также указывает на необходимость сохранения заводской упаковки для возврата товара. При этом правила других продавцов могут отличаться, поэтому перед покупкой или оформлением возврата стоит ознакомиться с конкретными условиями магазина.

Оригинальная упаковка поможет выгоднее продать смартфон

Если через несколько лет вы планируете заменить телефон на более новую модель, оригинальная коробка может стать дополнительным преимуществом при продаже старого устройства. Покупатели нередко обращают внимание не только на техническое состояние смартфона, но и на его комплектацию и внешний вид. Наличие заводской упаковки создает впечатление, что владелец бережно относился к технике и сохранил все необходимые комплектующие.

Кроме того, в коробке могут остаться дополнительные аксессуары, например инструмент для извлечения SIM-карты или кабели, которые новому владельцу будет приятно получить вместе с устройством.

По оценкам экспертов, оригинальная упаковка способна повысить привлекательность товара на вторичном рынке и помочь получить более выгодное предложение. Также она станет удобной упаковкой, если смартфон нужно будет отправить покупателю почтой.

Итак, коробка от смартфона – это не просто картон, который занимает место в шкафу, а полезная вещь, что может пригодиться в разных ситуациях. Она поможет быстро найти IMEI в случае кражи, упростит возврат устройства при соответствующих условиях и станет дополнительным преимуществом при перепродаже. Если вы пока не планируете продавать телефон или менять его, лучше всего оставить упаковку на хранение. А если ни одна из этих причин для вас неактуальная, коробку можно сдать на переработку после проверки ее содержимого и сохранения важной информации.

OBOZ.UA писал ранее, как освободить место на iPhone.

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