Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыроссийские оккупанты на ТОТРоссия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитростиБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИтальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной УкраиныИтальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной УкраиныВ КГГА рассказали, когда восстановят движение по Южному мосту КиеваВ КГГА рассказали, когда восстановят движение по Южному мосту КиеваЭлектрическое освещение. ИллюстрацияГрафики ужесточили второй раз за сутки: в Киеве и 7 областях обновили режим отключений светаИллюстрация - АЗС в УкраинеУкраинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоитУкраинские беженцы в Европе. ИллюстрацияСтрана ЕС изменила правила для беженцев из Украины: что нужно знатьДрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. ФотоДрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. Фото4 знака зодиака ждет новый опыт в конце октября: эти перемены окажутся для них весьма удачными4 знака зодиака ждет новый опыт в конце октября: эти перемены окажутся для них весьма удачными
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
69
Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео
MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Скриншот

Компания Apple представила обновленный MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, Dynamic Island и процессорами M5 Pro и M5 Max. Ноутбук стал тоньше и значительно легче, а его интерфейс адаптировали для управления касаниями. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от $2899, а 16-дюймовой – от $3399.

Об этом сообщает Bloomberg. Новинка стала первым компьютером Mac с сенсорным дисплеем и технологией OLED, которую Apple уже использует в современных iPhone и iPad.

Что особенного в новом MacBook Pro

Apple разработала обновленный интерфейс macOS, оптимизированный для сенсорного управления. В частности, при касании экрана вокруг пальца будут появляться круговые меню, позволяющие быстрее получать доступ к различным функциям. При этом клавиатура и трекпад останутся основными способами управления ноутбуком.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
456
Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились
456
Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,4 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
1,4 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
Катя ПомазанКатя Помазан
1,3 т.
Незнакомцы могут узнать о вас все за 5 минут: как удалить свои данные из интернета
1,3 т.
Незнакомцы могут узнать о вас все за 5 минут: как удалить свои данные из интернета

Корпус устройства стал тоньше и значительно легче. Кроме того, компания переработала конструкцию шарнира крышки, чтобы экран не раскачивался при нажатии на него.

Еще одним возвращением к истокам дизайна Apple стало возвращение подсветки логотипа компании на крышке ноутбука.

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном. Источник: Скриншот

Новый MacBook Pro доступен в двух размерах – 14 и 16 дюймов. Покупатели смогут выбрать конфигурации с процессорами M5 Pro и M5 Max.

Главный директор Apple по аппаратному обеспечению Джони Сруджи назвал новый ноутбук "монументальным шагом вперед для Mac". Презентацию устройства провел новый генеральный директор компании Джон Тернус, который в прошлом месяце сменил на этом посту Тима Кука.

Сколько будет стоить новинка

Стартовая цена 14-дюймового MacBook Pro составляет $2899, тогда как 16-дюймовая модель будет стоить от $3399.

Для сравнения, 14-дюймовая версия с процессором M5 Pro без сенсорного экрана стоит на $400 меньше. Таким образом, дополнительные возможности и премиальные характеристики нового устройства отразились на его стоимости.

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном. Источник: Скриншот

Почему Apple раньше отказывалась от сенсорных экранов

Несмотря на популярность сенсорного управления в iPhone, iPad и Apple Watch, Apple почти два десятилетия не хотела внедрять эту технологию в свои ноутбуки.

Сооснователь компании Стив Джобс в свое время критиковал сенсорные экраны в компьютерах Mac, называя их эргономически неудобными. Его преемник Тим Кук сравнивал сочетание ноутбука и планшета с попыткой объединить холодильник и тостер. Другие руководители компании также скептически высказывались об этой идее в интервью.

Однако примерно четыре года назад Кук и Тернус поддержали отказ от прежнего подхода и переход к сенсорным дисплеям в MacBook Pro. По данным Bloomberg, компания рассчитывает, что нововведение поможет возродить интерес к компьютерам Mac и увеличить доходы благодаря более высокой стоимости премиальных моделей.

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном. Источник: Скриншот

Напомним, Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo, а также iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Компания показала и новые модели Apple Watch и AirPods.

Как писал OBOZ.UA, в сети магазинов "Ябко" рассказали, какие новинки Apple могут больше всего заинтересовать украинцев. Ожидается, что новые устройства привлекут внимание благодаря обновленному дизайну и расширенным возможностям.

Похожие темы
презентация AppleAppleMacBookДжон ТернусДжон Тернус
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!