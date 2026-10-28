Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились

Компания Apple, как и обещала, еще в текущем году представила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук получил усовершенствованный чип M6, улучшенные возможности подключения и некоторые другие существенные изменения.

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Подробнее о них рассказало издание MacRumors. В частности, оно отмечает, что новый чип обеспечивает более высокую производительность при выполнении обычных задач, работе в профессиональных программах и работе с искусственным интеллектом. Среди других существенных нововведений – поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также возможность подключать два внешних монитора с разрешением 4K и частотой обновления до 165 Гц.

Чип M6 оснащен 12-ядерным центральным процессором: двумя сверхмощными ядрами, четырьмя производительными и шестью энергоэффективными. Для сравнения, в предыдущем M5 было десять ядер – четыре сверхмощных и шесть энергоэффективных. Графический процессор также стал мощнее: вместо десяти ядер теперь их двенадцать.

По данным Apple, графическая производительность M6 может быть до 30% выше, чем у M5, а скорость выполнения задач с искусственным интеллектом – до 25%. Компания также подчеркивает высокую скорость работы центрального процессора, который использует одно из самых быстрых в мире вычислительных ядер.

Изменения коснулись и системы Neural Engine, предназначенной для выполнения задач машинного обучения. Вместо 16 ядер новый чип получил два 16-ядерных блока – всего 32 ядра. Пропускная способность памяти выросла со 153 до 170 ГБ/с, но это касается только конфигураций с 24 или 32 ГБ оперативной памяти.

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Дополнительные нейронные ускорители в графическом процессоре и обновленная система Neural Engine должны сделать MacBook Pro удобнее для работы с искусственным интеллектом. Речь идет как об использовании Siri и функций Apple Intelligence в приложениях и macOS, так и о запуске больших языковых моделей непосредственно на устройстве. Такой подход позволяет обрабатывать данные локально, сохраняя конфиденциальность пользователя.

Беспроводные возможности ноутбука также обновили. Благодаря чипу N1 собственной разработки Apple устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Кроме того, два внешних монитора с разрешением 4K теперь можно использовать с частотой обновления до 165 Гц – раньше максимальным показателем были 144 Гц.

Главные истории дня

Объем накопителя в базовой версии остался на уровне 1 ТБ. Конфигурацию на 512 ГБ, которую предлагали ранее, убрали еще в марте. В остальных аспектах новый 14-дюймовый MacBook Pro не отличается от предыдущей модели с M5.

Предварительные заказы на ноутбук открываются в среду, 28 октября, а официальные продажи стартуют в пятницу, 6 ноября. Начальная цена новой модели ноутбука составляет 1999 долларов.

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