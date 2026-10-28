Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениямМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в Раде"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с УкраинойРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударовБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов к 1 ноября: банкир дал прогнозСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. ФотоСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
264
Apple представила новый MacBook Pro: какие характеристики изменились
Новый MacBook. Источник: Apple

Компания Apple, как и обещала, еще в текущем году представила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук получил усовершенствованный чип M6, улучшенные возможности подключения и некоторые другие существенные изменения.

Подробнее о них рассказало издание MacRumors. В частности, оно отмечает, что новый чип обеспечивает более высокую производительность при выполнении обычных задач, работе в профессиональных программах и работе с искусственным интеллектом. Среди других существенных нововведений – поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также возможность подключать два внешних монитора с разрешением 4K и частотой обновления до 165 Гц.

Чип M6 оснащен 12-ядерным центральным процессором: двумя сверхмощными ядрами, четырьмя производительными и шестью энергоэффективными. Для сравнения, в предыдущем M5 было десять ядер – четыре сверхмощных и шесть энергоэффективных. Графический процессор также стал мощнее: вместо десяти ядер теперь их двенадцать.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,3 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
1,3 т.
Эта кнопка на iPhone обладает "суперсилой": хитрость, о которой знают не все
Катя ПомазанКатя Помазан
1,1 т.
Незнакомцы могут узнать о вас все за 5 минут: как удалить свои данные из интернета
1,1 т.
Незнакомцы могут узнать о вас все за 5 минут: как удалить свои данные из интернета
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,6 т.
Как превратить старый роутер в усилитель сигнала Wi-Fi: все очень просто
2,6 т.
Как превратить старый роутер в усилитель сигнала Wi-Fi: все очень просто

По данным Apple, графическая производительность M6 может быть до 30% выше, чем у M5, а скорость выполнения задач с искусственным интеллектом – до 25%. Компания также подчеркивает высокую скорость работы центрального процессора, который использует одно из самых быстрых в мире вычислительных ядер.

Изменения коснулись и системы Neural Engine, предназначенной для выполнения задач машинного обучения. Вместо 16 ядер новый чип получил два 16-ядерных блока – всего 32 ядра. Пропускная способность памяти выросла со 153 до 170 ГБ/с, но это касается только конфигураций с 24 или 32 ГБ оперативной памяти.

Дополнительные нейронные ускорители в графическом процессоре и обновленная система Neural Engine должны сделать MacBook Pro удобнее для работы с искусственным интеллектом. Речь идет как об использовании Siri и функций Apple Intelligence в приложениях и macOS, так и о запуске больших языковых моделей непосредственно на устройстве. Такой подход позволяет обрабатывать данные локально, сохраняя конфиденциальность пользователя.

Беспроводные возможности ноутбука также обновили. Благодаря чипу N1 собственной разработки Apple устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Кроме того, два внешних монитора с разрешением 4K теперь можно использовать с частотой обновления до 165 Гц – раньше максимальным показателем были 144 Гц.

Объем накопителя в базовой версии остался на уровне 1 ТБ. Конфигурацию на 512 ГБ, которую предлагали ранее, убрали еще в марте. В остальных аспектах новый 14-дюймовый MacBook Pro не отличается от предыдущей модели с M5.

Предварительные заказы на ноутбук открываются в среду, 28 октября, а официальные продажи стартуют в пятницу, 6 ноября. Начальная цена новой модели ноутбука составляет 1999 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро очистить память MacBook.

Похожие темы
Техно лайфхакигаджетAppleMacBookИскусственный интеллект (ИИ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!