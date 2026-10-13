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Android будет работать дольше: какую функцию следует отключить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Android будет работать дольше: какую функцию следует отключить
Постоянный поиск подключения к мобильной сети заметно разряжает батарею Android-смартфона. Источник: Unsplash

Смартфоны на Android обладают множеством удобных мелких функций, призванных упростить жизнь пользователям. Впрочем, не все они одинаково полезны для каждого, но при этом продолжают разряжать аккумулятор.

Ярким примером является опция "Мобильный интернет всегда активен". Её отключение позволяет избежать ситуации, когда устройство поддерживает мобильное соединение даже при подключении к Wi-Fi, напрасно расходуя заряд аккумулятора. Как сделать так, чтобы ваш Android-смартфон работал дольше и не потреблял лишней энергии, рассказало издание Make Use Of.

Функция "Мобильный интернет всегда активен" нужна не всем

Параметр "Мобильный интернет всегда активен" делает именно то, о чём говорит его название: он поддерживает мобильное соединение активным, даже когда смартфон подключён к Wi-Fi. Идея заключается в том, чтобы переход между сетями происходил незаметно и без задержек. Эта опция полезна для тех, кто часто меняет источники подключения или сталкивается с нестабильным Wi-Fi в некоторых уголках дома. Во время видеозвонков или онлайн-игр кратковременное исчезновение Wi-Fi благодаря этому не прерывает сессию.

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Однако есть и обратная сторона. Для тех, кто большую часть времени проводит в зоне стабильного Wi-Fi, эта функция не приносит никакой реальной пользы, но существенно разряжает батарею. Мобильные сети в целом потребляют больше энергии, чем Wi-Fi, а одновременная работа обоих модулей ускоряет разрядку. Ситуация ухудшается, если в помещении слабый уровень мобильного сигнала.

Помимо расхода заряда аккумулятора, существует риск незаметного использования мобильного трафика. Фоновая синхронизация, уведомления, геолокация и скорость 5G могут легко израсходовать 1–2 ГБ данных за несколько часов, что критично при тарифе с ограниченным трафиком. Если человек большую часть времени находится дома со стабильным интернетом, отключение этой функции становится вполне логичным шагом.

Android будет работать дольше: какую функцию следует отключить

Постоянное переключение между мобильной сетью и Wi-Fi удобно, но энергоемко. Источник: Pexels

Как отключить функцию "Мобильный интернет всегда активен"

Данная опция по умолчанию включена на большинстве Android-устройств, а доступ к ней находится в скрытом меню для разработчиков. Чтобы её отключить, сначала нужно активировать это меню.

  1. Перейдите в "Настройки" > "О телефоне" (на смартфонах Samsung: "Настройки" > "О телефоне" > "Сведения о ПО").
  2. Несколько раз подряд нажмите на "Номер сборки", пока не появится сообщение об открытии параметров разработчика.
  3. Вернитесь на главную страницу настроек, откройте "Параметры разработчика", найдите пункт "Мобильный интернет всегда активен" и отключите его.

После этого Android перестанет постоянно поддерживать мобильную сеть в активном состоянии. Переключение с Wi-Fi на мобильные данные утратит мгновенность, однако задержка не будет критической — обычно процесс занимает около 5 секунд. Зато такой шаг позволяет сэкономить дополнительные полчаса (а то и больше) работы от одного заряда, поскольку устройство больше не питает два сетевых модуля одновременно 24/7.

Альтернативные решения без отключения функции

Если оставлять мобильные данные постоянно активными всё же необходимо, уменьшить нагрузку на аккумулятор и контролировать расход трафика можно другими способами:

Переход с 5G на 4G (LTE). Переключение на сеть четвёртого поколения заметно экономит заряд батареи, при этом скорости 4G вполне достаточно для большинства повседневных задач. Также можно настроить автоматизацию, которая будет отключать 5G дома и включать его за пределами дома.

Установка лимита мобильных данных. Настройка ежемесячного лимита позволит получать уведомления при достижении указанного объема трафика и контролировать фоновое потребление.

Ограничение фоновой работы приложений. Стоит вручную открыть информацию о приложениях, которыми редко пользуются, перейти в раздел "Мобильные данные" и отключить "Разрешить использование фоновых данных". Эта однократная настройка остановит лишние фоновые процессы и сэкономит энергию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменить настройки экрана, чтобы сэкономить заряд на Android.

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