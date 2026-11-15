Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

Telegram-канал "Старый Днепр" выложил кадры с учебно-тренировочной базы "Днепра" в Приднепровске. Сама съемка была сделана летом, но в сеть попала лишь недавно.

Спортивный комплекс, который еще несколько лет назад считался одним из лучших в Восточной Европе, сейчас находится в запущенном состоянии: футбольные поля заросли травой, инфраструктура разрушается, а на территории остались разбитые автомобили.

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

На опубликованном видео видны заросшие футбольные газоны, по которым раньше тренировались футболисты "Днепра" и игроки сборной Украины. Высокая трава и кустарники захватили не только спортивные площадки, но и прилегающую территорию. Асфальтовые дорожки и тротуарная плитка постепенно разрушаются, сквозь покрытие пробивается растительность.

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

В неудовлетворительном состоянии находятся и другие объекты комплекса. Ограждения футбольных полей проржавели, отдельные участки сеток покосились, скамейки запасных и зоны отдыха постепенно зарастают кустарниками.

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

База неоднократно подвергалась российским атакам. В апреле и декабре 2024 года по территории комплекса наносились удары беспилотниками и ракетами. В результате были повреждены фасады зданий, крытый футбольный манеж и оконные конструкции.

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

Учебно-тренировочный комплекс в Приднепровске построили в 1971 году. Масштабная реконструкция состоялась в 2010-м. Инфраструктура включала семь открытых футбольных полей, крытый манеж, бассейн, медико-восстановительный центр и жилые корпуса.

После прекращения существования классического ФК "Днепр" на базе продолжал готовиться к матчам СК "Днепр-1". Однако в 2024 году этот клуб снялся с соревнований, после чего спортивная жизнь комплекса фактически остановилась.

В 2025–2026 годах "ПриватБанк" неоднократно пытался продать учебно-тренировочную базу вместе со стадионом "Днепр-Арена". Объекты выставлялись на открытые торги, причем стартовую стоимость постепенно снижали из-за отсутствия покупателей.