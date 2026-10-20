Снова репетиции финалов и яркие новички. Какой матч Лиги чемпионов обязательно стоит посмотреть на этой неделе

Два тура Лиги чемпионов за две недели – настоящий футбольный праздник. А когда это сразу 18 матчей за два дня, то это уже настоящий вызов для болельщика. Ведь нужно четко спланировать свой вечерний график и не забыть о "Шахтере"! А еще и если среди списка спряталось несколько настоящих жемчужин. OBOZ.UA рассказывает о лучших матчах ЛЧ, которые точно стоит посмотреть вместе с украинской командой.

ПСЖ – "Барселона": главный матч тура. Но состоится ли он?

Положение в национальном чемпионате: 1-е место в Ла Лиге – 2-е место в Лиге 1

Очные встречи: 16 (6 побед ПСЖ – 4 ничьи – 6 побед "Барселоны")

Последний матч: 2:1, этап Лиги чемпионов 25/26

Судьба складывает одинаковые пары из года в год – в этом туре это ПСЖ и "Барселона". В Лиге чемпионов команды провели 16 матчей и именно сегодня определят, на чьей же стороне будет преимущество. На "Парк де Пренс" сойдутся две сильнейшие команды Европы прямо сейчас. И в этом особый шарм нового формата турнира, когда нам не придется ждать аж до весны, чтобы увидеть их битву в прайм-тайме. В такой паре обращают внимание на личности. Например, Торрес перешел во французский клуб и не знал, что "Барселона" догонит его даже там. Дембеле отдал каталонцам немало лет, и особая угроза ожидается именно от него: он отличился в каждом из шести последних матчей ЛЧ. В его пользу говорит и статистика: "блау-гранас" 17 игр подряд уходят с поля как минимум с одним пропущенным голом, им смогли забить даже "Галатасарай" и "Фейеноорд"! Матч уровня финала обещает стать по-настоящему решающим для одной из команд в этой серии.

Главная фигура матча – тренер ПСЖ, ведь Луис Энрике возглавлял испанцев и выиграл с ними требл, чего до сих пор не удалось добиться на новом месте. Одним словом, интересных пересечений хватает. Хозяева на евроарене не проигрывают уже 12 матчей, у гостей такой серии нет, но они полагаются на голевое чутье Ламина Ямаля. Все эти данные нивелирует одно – ситуация в Париже. После матча "Зари" и "Черноморца" в полном тумане можно было бы сказать, что погода помешает увидеть игру. Но нет: в данном случае протесты во Франции не утихают, и возможно ли будет провести суперматч уже сегодня – пока открытый вопрос.

"Бавария" – "Арсенал": похоже ли это на финал?

Положение в национальных лигах: 1-е место в Бундеслиге – 2-е место в АПЛ

Личные встречи: 15 (8-3-4)

Последний матч: 1:2, этап Лиги чемпионов 25/26

Не менее интересный матч, а фактически еще одно громкое повторение прошлого года. Неужели нам намекают, что ПСЖ идет за третьим кубком, а "Арсенал" – за еще одним финалом? Давайте рассмотрим клубы подробнее. "Бавария" неожиданно едва не проиграла боевому "Викингу", наносит 25 ударов по воротам за игру и проводит фантастически результативные матчи (за последние полтора года это в среднем 4+ гола). При этом немцы не проигрывают в Мюнхене 39 групповых матчей подряд – это почти 13 лет! "Арсенал" остается последним клубом ЛЧ, не пропустившим ни одного гола, играет дисциплинированно и демонстрирует едва ли не самую высокую точность передач. С другой стороны, "канониры" в Германии очень слабы – всего одна победа в 8 последних матчах. Противостояние Компани и Артеты станет еще одной шахматной партией на поле еврокубков. И если в предыдущем топ-матче на кону стояло имя, то в этом случае "Бавария" и "Арсенал" будут играть за возможность удержать еврокубковую корону.

"Комо" – "Манчестер Юнайтед": кому-то должно повезти, но кому?

Положение в национальном чемпионате: 5-е место в Серии А – 13-е место в АПЛ

Личные встречи: не пересекались

Новичок ЛЧ и европейский гранд… Таким мог бы быть анонс этой игры, если бы не реальность. "Комо" на старте обыграл "Лейпциг" и уступил "Фейенорду", тогда как "МЮ" разгромил "Сабах" и без шансов потерпел поражение от "Атлетико". Но на самом деле это фантастически интересный матч, в котором сойдутся команды из разных уголков мира. УЕФА приводит данные, что "Юнайтед" силен против итальянских клубов, но в целом на выезде у "дьяволов" все плохо: они выиграли лишь один из 10 гостевых матчей ЛЧ. На стороне хозяев – вратарь Роберт Санчес, хорошо знакомый с манчестерцами после нескольких сезонов в АПЛ. Основная сила команды – это Дувикас и Диао, оба забили по голу в каждом из туров. Но лучше всего об игре с "МЮ" скажет тренер "Комо" Сеск Фабрегас:

Мы хорошо их знаем. У них великолепные игроки и очень опытный тренер, который уже многого добился. Нам постепенно нужно понять, что значит играть против топ-команд, когда ты знаешь, что соперник сильнее тебя, но должен бороться с ним, используя свои сильные стороны. Именно наша внутренняя сила и менталитет должны сделать нас сильнее и помочь поверить в то, что мы способны на это Сеск Фабрегас Футболист "Челси" и сборной Испании

"Астон Вилла" – "Викинг": англичане станут следующими жертвами?

Положение в домашней лиге: 12-е место в АПЛ – 2-е место в норвежской Элиттсерии

Личные встречи: не пересекались

Норвегия стала особой угрозой для английского футбола. Холанд и Эдегор разрывают Премьер-лигу, а на ЧМ британцы едва не вылетели из турнира в четвертьфинале именно из-за них. И вот новое возвращение – на этот раз в образе "Викинга". Это команда контрастов, которая уступила "Штутгарту", а затем чуть ли не разгромила "Баварию". У небольших команд всегда царит особая атмосфера: например, вратарь "Викинга" в перерывах между сейвами работает в ИТ-компании. Они едут в гости к действующему победителю Лиги Европы. "Астон Вилла" построила у себя дома крепость, где не проигрывает уже 14 международных матчей подряд, увеличивая рекорд. Более того, бирмингемцы забивают гол за голом в десятках матчей подряд. Особое внимание со стороны соперника должно быть уделено Трипичу, самому активному из норвежцев. Не ждите от этой игры сверхрезультата, ведь эта шахматная партия не будет похожа ни на один из других матчей лиги. Может ли новичок потерпеть разгромное поражение? Еще как. Сможет ли дебютант ЛЧ одержать первую победу в турнире именно в Англии? Сможет. Готова ли "Астон Вилла" сражаться? Конечно, ведь пока это единственный турнир, где у них все хорошо.

"Сабах" – "Боруссия": немцам не везет с новичками?

Положение в национальном чемпионате: 1-е место в лиге Азербайджана – 2-е место в Бундеслиге

Личные встречи: не пересекались

Это мог бы быть еще один проходной матч для "Боруссии", которая остается грандом континента. В начале группового этапа они сражались и переиграли "Вильярреал", знакомого соперника. А затем среди "желтых" "Буде" оказался самой "желтой" командой Европы. И теперь их ждет "Сабах", довольно непонятная команда. У них дома тоже крепость: 5 матчей с забитыми голами и много "сухих" побед. Хотя недооценивать дортмундцев не стоит – против азербайджанских клубов они выиграли все турниры, а ставка на дриблеров поможет переиграть даже такого мотивированного новичка. Этот матч состоится сегодня в 19:45, и это возможность посмотреть интересную игру с точки зрения обороны, ведь обе команды нацелены на атаку. Если у вас есть свободное время перед вечером Лиги чемпионов – это ваш выбор.