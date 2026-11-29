Знаменитый украинский гимнаст-чемпион, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, с историческим достижением выиграл престижный турнир в Германии. Видео

Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун помог немецкому клубу KTV Straubenhardt завоевать чемпионский титул в Бундеслиге, внеся весомый вклад в победу в решающем матче сезона. Для команды этот успех стал четвертым подряд, что позволило ей повторить рекорд, установленный еще 53 года назад.

Ковтун выиграл турнир в Германии. Источник: https://www.instagram.com/_kovtun_gym_/

Финал немецкой гимнастической Бундеслиги состоялся 28 ноября 2026 года на арене SNP Dome в Гейдельберге. KTV Straubenhardt встретился с SC Cottbus и одержал уверенную победу со счетом 42:24. Команда захватила преимущество уже на первых четырех снарядах и сохранила его до окончания встречи.

Илья Ковтун. Источник: https://www.instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун стал одним из самых результативных гимнастов финала. Украинец принес своей команде 11 очков, в том числе благодаря выступлениям на коне и параллельных брусьях. Больше него набрал только канадец Феликс Дольчи, на счету которого оказалось 12 очков. Он также получил высшую оценку дня на перекладине: 14,50 балла.

Победа позволила KTV Straubenhardt в 11-й раз стать чемпионом Германии. Кроме того, клуб выиграл турнир четвертый сезон подряд: предыдущие титулы команда завоевала в 2023, 2024 и 2025 годах.

Ковтун (третий слева в верхн... Источник: https://www.instagram.com/ktv_straubenhardt Развернуть

Таким образом, Straubenhardt повторил историческое достижение TSV Bayer Leverkusen. Этот клуб становился чемпионом Германии четыре раза кряду в период с 1970 по 1973 год. За последующие 53 года ни одной другой команде не удавалось повторить такую серию.

Примечательным моментом финала стало и прощание с немецким гимнастом Ником Клессингом, который завершил спортивную карьеру. После последнего выступления в вольных упражнениях он получил возможность первым поднять чемпионский кубок на церемонии награждения.

Почему Ковтун выступал за Германию

В 2025 году Ковтун официально сменил украинское спортивное гражданство на хорватское. После годичного карантина, завершившегося в июле 2026 года, он получил возможность представлять Хорватию на чемпионатах Европы и мира.

Ковтун с тренером Ириной Горбачевой. Источник: НОК Украины

Участие Ковтуна в немецком чемпионате не было связано с его выступлениями за национальную сборную Хорватии. Немецкая гимнастическая Бундеслига (DTL) представляла собой клубное первенство, в котором команды могли привлекать иностранных спортсменов на правах легионеров. По этому принципу за клубы выступали гимнасты из разных стран, независимо от того, какие национальные сборные они представляли на международных соревнованиях.

Ковтун с медалью

Ковтун выступал в немецкой Бундеслиге задолго до смены спортивного гражданства. В 2019–2020 годах он представлял SC Cottbus, а с 2021 года защищал цвета KTV Straubenhardt. Вместе с немецкой командой гимнаст завоевал несколько чемпионских титулов.