Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался от Украины и сменил гражданство после теплого приема в Хорватии

Знаменитый украинский гимнаст Олег Ковтун объяснил причины перехода под флаг Хорватии. По словам 23-летнего уроженца Черкасс, решение было связано с хорошим отношением к нему в Осиеке, где он обосновался, а также проблемами в отношениях с украинской федерацией.

Ковтун рассказал об этом в интервью, вспомнив, как начинался его переезд в Хорватию. В Осиек он приехал еще в период подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже и продолжал представлять Украину на международных соревнованиях.

Интерес к выступлениям за Хорватию возник постепенно, признался гимнаст. После переезда он начал жить и тренироваться в Осиеке, где его хорошо приняли. В то же время у спортсмена стали возникать проблемы с украинской федерацией.

"Не могу назвать точную дату. Началось это просто, когда я остался, когда начал жить здесь, в Осиеке. Потихоньку мы начали готовиться, нас хорошо принимали в Осиеке, потом начались какие-то проблемы с федерацией в Украине. Так оно и шло, шло, шло", – рассказал Ковтун в интервью проекта Sportcast для хорватского спортивного издания Sportske novosti.

Окончательное решение было принято уже после Олимпиады в Париже. Гимнаст объяснил, что дальнейшее противостояние с украинской спортивной системой перестало соответствовать его интересам и планам на будущее.

"В итоге после самых важных соревнований, то есть Олимпийских игр, мы решили, что так будет лучше для меня, для моей жизни, для жизни моего тренера и для моей карьеры, чем продолжать всю эту борьбу", – заявил спортсмен.

Ковтун дал интервью хорватским медиа. Источник: Кадр из видео

Ковтун спортивной гимнастикой начал заниматься в трехлетнем возрасте. В 2021 году получил звание заслуженного мастера спорта Украины. Еще в юниорах он шесть раз выигрывал чемпионат Европы и становился призером мирового первенства. Его личный тренер – Ирина Горбачева.

Ковтун с тренером Ириной Горбачевой. Источник: НОК Украины

Среди главных достижений Ковтуна в составе сборной Украины: "бронза" чемпионата мира 2021 года и серебряная награда мирового первенства 2023-го в личном многоборье, титул чемпиона Европы 2023 года на параллельных брусьях, три "золота" континентального первенства 2024 года. На Олимпиаде в Париже гимнаст завоевал серебряную медаль на параллельных брусьях, а также занял четвертые места в личном многоборье и вольных упражнениях. В его честь назван элемент на параллельных брусьях, включенный в правила международных соревнований.

Ковтун с флагом Украины. Источник: НОК Украины

Что еще сказал Ковтун в интервью Sportske novosti.:

Как сообщал OBOZ.UA, В июле 2025 года гимнаст официально перешел под флаг Хорватии. После завершения предусмотренного правилами периода ожидания он получил возможность выступать за новую сборную.

Ковтун с медалью

В августе Ковтун завоевал для Хорватии "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив представителя России всего на 0,001 балла. После этого в российской сборной пренебрежительно отозвались об украинском гимнасте, назвав его слабым соперником. А на чемпионате мира в Нидерландах в октябре Ковтун оказался в центре скандала после поступка в отношении российского спортсмена.

Ранее гимнаст объяснял причины смены спортивного гражданства и перехода в сборную Хорватии, назвав это решение самым трудным в своей карьере. Также он рассказывал, чем сумел порадовать Украину.

В свою очередь, тренер Ковтуна Ирина Горбачевая ранее заявляла в интервью OBOZ.UA, что Украина не финансировала подготовку ее подопечного к Олимпийским играм 2024 года. Она также рассказала о подготовке гимнаста к главному старту четырехлетия.

Среди главных достижений Ковтуна в составе сборной Украины: "бронза" чемпионата мира 2021 года и серебряная награда мирового первенства 2023-го в личном многоборье, титул чемпиона Европы 2023 года на параллельных брусьях, три "золота" континентального первенства 2024 года.

17-летний Ковтун. Источник: European Gymnastics

На Олимпиаде в Париже гимнаст завоевал серебряную медаль на параллельных брусьях, а также занял четвертые места в личном многоборье и вольных упражнениях. В его честь назван элемент на параллельных брусьях, включенный в правила международных соревнований.