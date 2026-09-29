Российский теннисист Андрей Рублев устроил эмоциональный срыв во время четвертьфинального матча турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу. Вторая ракетка России получил травму руки после удара по конструкции у корта, однако сумел продолжить встречу и выйти в полуфинал.

Показати повністю

Инцидент произошел 27 сентября в поединке против француза Уго Гастона. Первый сет складывался для Рублева успешно: на тай-брейке он вел со счетом 6:1, однако затем проиграл семь розыгрышей подряд и уступил партию.

Во втором сете россиянин вновь оказался в выгодном положении. Он повел 4:0, а затем 5:2, но позволил сопернику сократить отставание и восстановить равновесие в счете.

После одной из неудачных серий Рублев не сдержал эмоций. Теннисист с силой ударил рукой по конструкции рядом с кортом. В результате он рассек левую руку, после чего на площадке появилась кровь. Также спортсмен несколько раз пнул стулья и попытался разорвать на себе игровую футболку.

Травма Рубльова Источник: Кадр із відео

Из-за полученного пореза матч был ненадолго остановлен. Медицинский персонал обработал рану и остановил кровотечение, после чего встреча продолжилась.

Рубльову довелося перев'язати руку Источник: Кадр із відео

Несмотря на повреждение, Рублев сумел переломить ход игры. Второй сет он выиграл на тай-брейке, а в решающей партии не оставил сопернику шансов.

Матч завершился победой российского теннисиста со счетом 6:7, 7:6, 6:1. Благодаря этому результату Рублев вышел в полуфинал турнира Hangzhou Open категории ATP 250.